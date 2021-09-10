  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривенцов не планирует менять структуру игры Металлиста 1925 под Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривенцов не планирует менять структуру игры Металлиста 1925 под Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане настроены дать бой чемпиону

Кривенцов не планирует менять структуру игры Металлиста 1925 под Динамо

Фото - Марія Шайк

Новина українською

Главный тренер "Металлиста" 1925 Валерий Кривенцов комментарии для Футбол NEWS поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против киевского "Динамо" в рамках 7 тура УПЛ.

- Я неоднократно говорил, что у нас есть своя структура игры, от которой мы постараемся не отходить даже в игре с чемпионом страны. Есть моменты тактического перестроения, мы моделируем эти ситуации на тренировках. Но я все равно хочу, чтобы наша команда всегда играла с позиции силы, насколько это позволяет соперник. Конечно, на игру с чемпионом страны настраивать команду даже не надо. Думаю, у наших игроков и так будет супермотивация - показать себя на фоне такого соперника, - сказал Кривенцов.

Матч "Металлист 1925" - "Динамо" состоится в субботу, 11 сентября, начало игры в 17:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.

Добавим, что "Металлист 1925" после шести сыгранных туров занимает 11 место, в активе харьковчан шесть очок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валерий Кривенцов Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1|2|3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...