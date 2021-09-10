Кривенцов не планирует менять структуру игры Металлиста 1925 под Динамо

Главный тренер "Металлиста" 1925 Валерий Кривенцов комментарии для Футбол NEWS поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против киевского "Динамо" в рамках 7 тура УПЛ.

- Я неоднократно говорил, что у нас есть своя структура игры, от которой мы постараемся не отходить даже в игре с чемпионом страны. Есть моменты тактического перестроения, мы моделируем эти ситуации на тренировках. Но я все равно хочу, чтобы наша команда всегда играла с позиции силы, насколько это позволяет соперник. Конечно, на игру с чемпионом страны настраивать команду даже не надо. Думаю, у наших игроков и так будет супермотивация - показать себя на фоне такого соперника, - сказал Кривенцов.

Матч "Металлист 1925" - "Динамо" состоится в субботу, 11 сентября, начало игры в 17:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.

Добавим, что "Металлист 1925" после шести сыгранных туров занимает 11 место, в активе харьковчан шесть очок.