Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Дебютант принимает чемпиона
Фото: UA-Футбол/Автор - Мария Шейк
Чемпион Украины в нынешнем сезоне только однажды оступился, поделив очки с "Ингульцом". Накануне старта в Лиге чемпионов киевляне сыграют дебютный матч в истории с "Металлистом 1925". Новичок украинской Премьер-лиги проиграл в трёх играх кряду и горит желанием прервать свою полосу неудач.
Матч "Металлист 1925" - "Динамо" пройдёт в субботу, 11 сентября, на главной арене Харькова, ОСК "Металлист". Начало встречи в 17:00 по Киеву.
В прямом эфире на ТВ игру покажет "Футбол 2". Найти канал вы можете у кабельных провайдеров или на спутнике.
В интернете легальную трансляцию смотрите на нескольких ОТТ-сервисах: oll.tv, Vodafone TV, TV Plus Lifecell и другие. Не забывайте, что работают они по подписке.
Если же вы будете в дороге и у вас не будет возможности увидеть матч, также вы можете воспользоваться сервисами UA-Футбол. Мы проведём текстовую и аудио трансляцию этой игры. С нашим
Популярное сейчас
- Ассистенты подвели Абдулу. Эксперт о судействе в матче Александрия – Ингулец
- Клубы АПЛ проигнорируют бан от ФИФА, если он не будет снят
- Минай на 10 дней потерял одного из лидеров команды
- Александрия в зоне ЛЧ. Турнирная таблица УПЛ 2021/22
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО