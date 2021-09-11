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Металлист 1925 - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Дебютант принимает чемпиона

Металлист 1925 - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Мария Шейк

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Украины в нынешнем сезоне только однажды оступился, поделив очки с "Ингульцом". Накануне старта в Лиге чемпионов киевляне сыграют дебютный матч в истории с "Металлистом 1925". Новичок украинской Премьер-лиги проиграл в трёх играх кряду и горит желанием прервать свою полосу неудач.

Матч "Металлист 1925" - "Динамо" пройдёт в субботу, 11 сентября, на главной арене Харькова, ОСК "Металлист". Начало встречи в 17:00 по Киеву.

В прямом эфире на ТВ игру покажет "Футбол 2". Найти канал вы можете у кабельных провайдеров или на спутнике.

В интернете легальную трансляцию смотрите на нескольких ОТТ-сервисах: oll.tv, Vodafone TV, TV Plus Lifecell и другие. Не забывайте, что работают они по подписке.

Если же вы будете в дороге и у вас не будет возможности увидеть матч, также вы можете воспользоваться сервисами UA-Футбол. Мы проведём текстовую и аудио трансляцию этой игры. С нашим текстовым лайвом вы не пропустите ни одного события на поле. А аудио можно использовать в качестве альтернативного комментария событий, если вам надоели голоса на классическом ТВ.

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В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
11.09.2021 в 10:43
Ну держись Тугарин теперь тебе Алёша Металлистович вдует
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