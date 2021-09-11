Металлист 1925 - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Чемпион Украины в нынешнем сезоне только однажды оступился, поделив очки с "Ингульцом". Накануне старта в Лиге чемпионов киевляне сыграют дебютный матч в истории с "Металлистом 1925". Новичок украинской Премьер-лиги проиграл в трёх играх кряду и горит желанием прервать свою полосу неудач.

Матч "Металлист 1925" - "Динамо" пройдёт в субботу, 11 сентября, на главной арене Харькова, ОСК "Металлист". Начало встречи в 17:00 по Киеву.

В прямом эфире на ТВ игру покажет "Футбол 2". Найти канал вы можете у кабельных провайдеров или на спутнике.

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