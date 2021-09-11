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Западня - перед матчем с Динамо: Обычная календарная игра. Просто к нам едут чемпионы
Игрок не боится сильного соперника
Фото: UA-Футбол/Автор - Мария Шайк
Футболист "Металлиста-1925" Артур Западня дал комментарий перед матчем УПЛ с киевским "Динамо":
— Тренировались в обычном режиме. Готовились к противостоянию с чемпионом стране, ждем эту игру.
— Есть какой-то страх перед "Динамо", поскольку это и чемпионы, и лидеры?
— Нет никакого страха. Обычная календарная игра. Просто к нам едут чемпионы страны. Конечно, все тщательно готовятся.
— Часть игроков "Динамо" была в расположении сборной, на следующей игре им играть в Лиге чемпионов. Не думаете о том, что они, возможно, будут себя беречь или наоборот уставшими подойдут к игре?
— Думаю, что никто себя жалеть не будет. У них, наверное, хватает футболистов на два равноценных состава.
— Какое сейчас настроение в команде?
— Все хорошо подготовились и ждут эту игру. Хорошо настроены, – сказал Западня.
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