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Динамо - Александрия. Смотреть онлайн, LIVE прямая видеотрансляция матча УПЛ
Динамо - Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.09.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Олександр Приходько
То, чего стоит наш чемпионат, раз за разом представители УПЛ показывают в Европе. КуПС, "Шахтер" (Караганда), "Шериф", "Будё-Глимт". Это только из свежего, и это приговор в первую очередь тем, кто руководит украинским футболом, ведя его в пропасть.
Но имеем то, что имеем. Должны возвращаться к своим внутренним разборкам и воспринимать то, что нам подают команды с футбольного поля. К "Динамо" после еврокубковой недели меньше всего вопросов, поэтому во внутренних поединках с него наибольше спроса. "Александрия" – типичный представитель "трясины", которому удалось немного пробраться к солнцу и даже блеснуть одной стороной. Но надолго ли? Не обожжет ли это солнце не затверделую кожу команды Юрия Гуры? Будем смотреть.
УПЛ. 8-й тур. 18.09.2021.
Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин
"Динамо" 19:30 "Александрия"
Текстовая онлайн трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | телетрансляция - 2+2, FootballHab
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