Матч 10-го тура УПЛ Динамо - Шахтер может пройти без зрителей

КДК УАФ в ближайшее время начнет дело против "Динамо" из-за ситуации с дракой болельщиков на матче "Динамо" – "Александрия" (1:0) , который состоялся на "Олимпийском" 19 сентября.

Учитывая открытие дела полицией и наличие большого количества пострадавших болельщиков по итогам инцидента на стадионе, КДК может применить к киевлянам суровые меры. По имеющейся информации, может последовать наказание в виде введения запрета на посещения следующего домашнего матча "Динамо" зрителями.

Добавим, что следующий домашний матч команда Мирчи Луческу должна провести 3 октября против донецкого "Шахтера".