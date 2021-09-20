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Матч 10-го тура УПЛ Динамо - Шахтер может пройти без зрителей

Премьер-лига
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(2 голосов)

КДК завел дело на киевлян

Матч 10-го тура УПЛ Динамо - Шахтер может пройти без зрителей

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

КДК УАФ в ближайшее время начнет дело против "Динамо" из-за ситуации с дракой болельщиков на матче "Динамо" – "Александрия" (1:0), который состоялся на "Олимпийском" 19 сентября.

Учитывая открытие дела полицией и наличие большого количества пострадавших болельщиков по итогам инцидента на стадионе, КДК может применить к киевлянам суровые меры. По имеющейся информации, может последовать наказание в виде введения запрета на посещения следующего домашнего матча "Динамо" зрителями.

Добавим, что следующий домашний матч команда Мирчи Луческу должна провести 3 октября против донецкого "Шахтера".

Напомним, что во время центрального матча восьмого тура УПЛ "Динамо" — "Александрия" на трибунах НСК "Олимпийский" возникла драка между фанатами. С заявлениями о телесных повреждениях различной степени тяжести в Печерское управление полиции обратились четыре человека.

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В статье: Шахтер (Донецк) Динамо (Киев) U-17
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Комментарии (19)
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Динамiт (Василькiв)
20.09.2021 в 22:24
Вже не знають кротоморді що придумати ! Провали в них по всіх фронтах !
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.09.2021 в 21:59
Без зрителей, тв и свидетелей ))))) Но не получится!
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+1
0
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armik (Киев)
20.09.2021 в 21:48
С учетом того, что Шахтер в Киеве посещает больше болельщиков, не понятно кого таким образом наказывают.
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+4
-4
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Динамiт (Василькiв)
20.09.2021 в 22:23
Ара ! Не слухай пропаганду геббельса Пенісова !
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0
0
Болельщик39 (Харьков)
20.09.2021 в 21:30
"Возникла драка между фанатами". Это же надо так сформулировать.
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+4
-2
янковский ян (Запорожье)
20.09.2021 в 22:00
Ну так они вначале вообще туда фанатов Александрии приписали. Терпите это такой сайт с постоянными ляпами
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+3
0
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c99baf (Харьков)
20.09.2021 в 21:25
Не хватает днепропетровского "Беркута" на эту быдлоту...
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+3
-4
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Динамiт (Василькiв)
20.09.2021 в 22:10
Лучше винницкий "Ягуар" , которій Харьков спас от сепаров !
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
20.09.2021 в 21:23
Все так, це спланована провокація проти Динамо. Кому вигідна була ця провокація? Сморід "уголька" відчуваєте? Так отож.
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+4
-3
Пришта Литин (Київ)
20.09.2021 в 21:52
Сморід рижого байстрюка куЧми з пАлкіною.
Ответить
+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
20.09.2021 в 21:18
Ой, да на шо там смотреть? На опущенных молдаванами?
Ответить
+7
-2
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simargl (Чернигов)
20.09.2021 в 21:15
"За что боролись на то и напоролись..." наказати клуб мають обов'язково. Але здається мені що зроблять це не на "классіко".
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0
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
20.09.2021 в 21:47
Як це, цей матч ми пропустимо , він буде з глядачами а вибереио якийсь інший?
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
20.09.2021 в 21:05
А чего из-за кучки тупорылые зигонациков должны страдать нормальные болельщики, вот этих обезьян и не пускать на стадион, или в клетке их держать весь матч.
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+8
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
20.09.2021 в 21:50
100 відсотків підтримую, скільки вже за тих так званих фанатів говорять, і ціла держава не може справитися, адже Олімпійський державний.
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+4
0
Mikh (Київ)
20.09.2021 в 22:04
Перш ніж когось обзивати не погано було розібратися по суті, або дочекатися офіційного розслідування. А так, кажучи зрозумілою вам мовою, ви ..тупе мокшанське х.ло...
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+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
20.09.2021 в 22:08
Не обзивати, а оображати чучело ты гороховое, прежде чем умничать сову выучи или пиши на том языке на котором кукарекает в быту.
0
0
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Динамiт (Василькiв)
20.09.2021 в 22:15
Ти смердяче сепарське бидло ! Вийми член з рота , витрись, стань курва на коліна та проси прощення в українців ! Любітєль "рускага міра" з села найшовся ! Чморило недобите !
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Динамiт (Василькiв)
20.09.2021 в 22:21
На гілляку курву комуняцьку ! Ти дебіл не знаєш, що для українців однаково, що Гітлер, що твої куміри Кіров,Сталін та Путін ! Що рашисти вбили українців в 1000 раз більше, чим фашисти ! Де тебе козляра зробили ??? В підпільному сараї твоя мамка ослу віддалася ???
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