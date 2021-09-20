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Матч 10-го тура УПЛ Динамо - Шахтер может пройти без зрителей
КДК завел дело на киевлян
Александр Приходько - UA-Футбол
КДК УАФ в ближайшее время начнет дело против "Динамо" из-за ситуации с дракой болельщиков на матче
Учитывая открытие дела полицией и наличие большого количества пострадавших болельщиков по итогам инцидента на стадионе, КДК может применить к киевлянам суровые меры. По имеющейся информации, может последовать наказание в виде введения запрета на посещения следующего домашнего матча "Динамо" зрителями.
Добавим, что следующий домашний матч команда Мирчи Луческу должна провести 3 октября против донецкого "Шахтера".
Напомним, что во время центрального матча восьмого тура УПЛ "Динамо" — "Александрия" на трибунах НСК "Олимпийский"
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