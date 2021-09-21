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Шаран: Считаю, что выжал максимум из Александрии
Специалист работал в клубе с 2010 и 2013 годов
Фото: komandaonline.com
Экс-главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мнением о результатах в бывшей команды.
"Результаты в "Александрии" были неплохие. Мы были единственной командой в Лиге Европы, которая играла без GPS-манишек и без тренера по физподготовке.
Считаю, что выжал максимум из "Александрии". Подняться выше третьего места – нереально", – сказал Шаран.
Напомним, 50-летний специалист возглавлял "Александрию" с января 2010 года по декабрь 2011-го и с 2013 года до 13 мая 2021-го.
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