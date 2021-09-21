Шаран: Считаю, что выжал максимум из Александрии

Экс-главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мнением о результатах в бывшей команды.

"Результаты в "Александрии" были неплохие. Мы были единственной командой в Лиге Европы, которая играла без GPS-манишек и без тренера по физподготовке.

Считаю, что выжал максимум из "Александрии". Подняться выше третьего места – нереально", – сказал Шаран.