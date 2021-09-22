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Шахтер откроет в Киеве первую футбольную школу для детей 7-12 лет

Премьер-лига
(1 голосов)

Количество мест ограниченно

Шахтер откроет в Киеве первую футбольную школу для детей 7-12 лет

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Уже в начале октября в Киеве откроется первая футбольная школа "Шахтера" Shakhtar Pro.

Первая футбольная школа "Шахтера" для всех желающих детей в возрасте от 7 до 12 лет Shakhtar Pro уже в начале октября откроется в Киеве.

Футбольные тренировки будут проходить по методике и под руководством тренеров Академии ФК "Шахтер" и под непосредственным контролем Эдгара Кардозо.

Записаться на занятия в школе независимо от предварительной подготовки могут все желающие мальчики и девочки. Ученики получат приоритетное право участвовать в отборе в Академию "Шахтера", а также станут частью регулярных профессиональных футбольных событий клуба, будь то вывод игроков на поле или возможность быть настоящим болбоем на матчах.

Первая тренировка в школе – бесплатная, количество мест ограниченно.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Romb_DK (Київ)
22.09.2021 в 12:40
А де саме? Треба буде зайти, подивитись в очі цим малолітнім путанам. Та й на батьків теж - невже в таких п. бувають діти?
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