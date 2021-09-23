Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис рассказал, получал предложения по Миколенко
Президент киевлян поделился мыслями о защитнике
Фото: ФК Динамо Киев
Президент "Динамо" Игорь Суркис в комментарии Футбол NEWS рассказал, получал ли предложения по защитнику Виталии Миколенко.
"Вы взяли интервью у Миколенко. Вы знаете, я не возражал против этого интервью. Я позвонил и сказал, что интервью хорошее, что заслуживает уважения. Он прекрасно сказал, что играет в клубе "Динамо". Будет предложение, которое устраивает все стороны — естественно, он заслуживает того, чтобы мы его продали.
Я ему сказал: "Никогда не стоял вопрос "Ты ценник обсуждаешь?" Допустим, за тебя 30 млн. За тебя вообще никто ничего не предлагал. Кроме того, что пишут в интернете, больше не было. Если бы по тебе было предложение, мы бы сели с тобой, обсудили — много, мало", — сказал Суркис.
Популярное сейчас
- Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста
- Мариуполь объявил о подписании двух легионеров
- Караваев: Шахтер полностью переиграл нас
- Динамо отреагировало на драку на Олимпийском: Гарантируем всестороннее содействие полиции
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО