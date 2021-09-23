Суркис рассказал, получал предложения по Миколенко

Президент "Динамо" Игорь Суркис в комментарии Футбол NEWS рассказал, получал ли предложения по защитнику Виталии Миколенко.

"Вы взяли интервью у Миколенко. Вы знаете, я не возражал против этого интервью. Я позвонил и сказал, что интервью хорошее, что заслуживает уважения. Он прекрасно сказал, что играет в клубе "Динамо". Будет предложение, которое устраивает все стороны — естественно, он заслуживает того, чтобы мы его продали.

Я ему сказал: "Никогда не стоял вопрос "Ты ценник обсуждаешь?" Допустим, за тебя 30 млн. За тебя вообще никто ничего не предлагал. Кроме того, что пишут в интернете, больше не было. Если бы по тебе было предложение, мы бы сели с тобой, обсудили — много, мало", — сказал Суркис.