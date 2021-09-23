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Суркис рассказал, получал предложения по Миколенко

Премьер-лига
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Президент киевлян поделился мыслями о защитнике

Суркис рассказал, получал предложения по Миколенко

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в комментарии Футбол NEWS рассказал, получал ли предложения по защитнику Виталии Миколенко.

"Вы взяли интервью у Миколенко. Вы знаете, я не возражал против этого интервью. Я позвонил и сказал, что интервью хорошее, что заслуживает уважения. Он прекрасно сказал, что играет в клубе "Динамо". Будет предложение, которое устраивает все стороны — естественно, он заслуживает того, чтобы мы его продали.

Я ему сказал: "Никогда не стоял вопрос "Ты ценник обсуждаешь?" Допустим, за тебя 30 млн. За тебя вообще никто ничего не предлагал. Кроме того, что пишут в интернете, больше не было. Если бы по тебе было предложение, мы бы сели с тобой, обсудили — много, мало", — сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
Футбол NEWS

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