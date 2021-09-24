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Агент: Луческу лично хотел пригласить Витиньо в состав Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

История о том, как бразилец оказался в Динамо

Агент: Луческу лично хотел пригласить Витиньо в состав Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский агент Константин Сосенко, который является создателем футбольного агентства KS-CONSULTORIA DE FUTEBOL, рассказал переходе бразильского полузащитника Витиньо в "Динамо".

"Динамо" к этому футболисту конкретный интерес проявило в июле, а я и мои бразильские партнеры за ним следили с сентября прошлого года. Все это время бразилец прогрессировал, прибавлял, став в 22 года одним из лидеров "Атлетико". Когда стало известно, что "Динамо" заинтересовано в поиске левого вингера, мы предложили киевлянам этого бесспорно талантливого и очень интересного футболиста.

Хотел ли Мирча Луческу лично видеть Витиньо в киевском "Динамо"? Безусловно. Уже через сутки, после того как была предложена кандидатура Витиньо, нам дали "зеленый свет" на приглашение этого игрока в "Динамо". Мирча Луческу его знал и лично хотел пригласить в состав чемпионов Украины" - сказал Сосенко.

Напомним, что Динамо подписало игрока в августе этого года. Соглашение рассчитано на 5 лет.

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В статье: Динамо (Киев) Витиньо
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
24.09.2021 в 17:36
Ваш витиньо в таком возрасте до сих пор сильно "перспективный и талантливый", так как плужит в каждом матче безбожно.
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