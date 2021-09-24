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Агент: Луческу лично хотел пригласить Витиньо в состав Динамо
История о том, как бразилец оказался в Динамо
fcdynamo.kiev.ua
Украинский агент Константин Сосенко, который является создателем футбольного агентства KS-CONSULTORIA DE FUTEBOL, рассказал переходе бразильского полузащитника Витиньо в "
"Динамо" к этому футболисту конкретный интерес проявило в июле, а я и мои бразильские партнеры за ним следили с сентября прошлого года. Все это время бразилец прогрессировал, прибавлял, став в 22 года одним из лидеров "Атлетико". Когда стало известно, что "Динамо" заинтересовано в поиске левого вингера, мы предложили киевлянам этого бесспорно талантливого и очень интересного футболиста.
Хотел ли Мирча Луческу лично видеть Витиньо в киевском "Динамо"? Безусловно. Уже через сутки, после того как была предложена кандидатура Витиньо, нам дали "зеленый свет" на приглашение этого игрока в "Динамо". Мирча Луческу его знал и лично хотел пригласить в состав чемпионов Украины" - сказал Сосенко.
Напомним, что Динамо подписало игрока в августе этого года. Соглашение рассчитано на 5 лет.
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