Агент: Луческу лично хотел пригласить Витиньо в состав Динамо

Украинский агент Константин Сосенко, который является создателем футбольного агентства KS-CONSULTORIA DE FUTEBOL, рассказал переходе бразильского полузащитника Витиньо в " Динамо ".

"Динамо" к этому футболисту конкретный интерес проявило в июле, а я и мои бразильские партнеры за ним следили с сентября прошлого года. Все это время бразилец прогрессировал, прибавлял, став в 22 года одним из лидеров "Атлетико". Когда стало известно, что "Динамо" заинтересовано в поиске левого вингера, мы предложили киевлянам этого бесспорно талантливого и очень интересного футболиста.

Хотел ли Мирча Луческу лично видеть Витиньо в киевском "Динамо"? Безусловно. Уже через сутки, после того как была предложена кандидатура Витиньо, нам дали "зеленый свет" на приглашение этого игрока в "Динамо". Мирча Луческу его знал и лично хотел пригласить в состав чемпионов Украины" - сказал Сосенко.