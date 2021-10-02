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Гецко: Не ожидал такого старта в УПЛ от Динамо, а Шахтер, Десна и Колос не дотягивают до своего уровня

Премьер-лига
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На счет "Черноморца" и "Мариуполя" и так все понятно

Гецко: Не ожидал такого старта в УПЛ от Динамо, а Шахтер, Десна и Колос не дотягивают до своего уровня

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший игрок "Днепра", "Карпат", "Металлиста" и Национальной сборной Украины Иван Гецко поделился впечатлениями от старта Украинской Премьер-лиги:

"- Если откровенно, то я не ожидал такой прыти от "Динамо", которое опять было пассивным на трансферном рынке. Запомнился мне последний новичок - бразилец Витинью? Пока он не производит впечатления. В "Динамо" говорят, что ему нужно время на адаптацию. Я этого не понимаю, если футболист умеет играть, то он сразу демонстрирует свое мастерство. Только таким должен быть подход, особенно если учесть, что за легионера заплачены миллионы. Но хуже всего, что киевляне вошли в сезон без забивного нападающего. Поэтому для меня уверенное выступление динамовцев в чемпионате стало приятной неожиданностью.

Также, думаю, что лучше, чем ожидалось, выступают "Ворскла" и "Александрия". Команду из Кировоградщины нужно похвалить, ведь в межсезонье ее покинули главный тренер, его помощники, ведущие исполнители, но им нашли равноценную замену.

А вот "Шахтер", "Десна", "Колос" еще не дотягивают до своего уровня, также меня не удивляют аутсайдерские позиции "Черноморца", "Миная", "Мариуполя"...

- Но если завтра "Шахтер" победит "Динамо", то может наверстать упущенное...

- Я не исключаю такого варианта. В последнее время игра "Динамо" меня насторожила. Имею в виду поединки с "Шахтером" в Суперкубке Украины, где они потерпели крупное поражение (0:3) и разгром от "Баварии" (0:5) в групповом турнире Лиги чемпионов. Динамовцы ранее мало забивали, но держали свои ворота на замке, теперь же - прицел не исправить, однако начали много пропускать.

Кстати, в поединке за Суперкубок Украины у киевлян куда-то исчезла мотивация, хотя именно этим они отличались в боях с "горняками". И если завтра они снова будут действовать так беспорядочно, то, убежден, разгрома им не избежать. Хотя не исключено, что на игре "Шахтера" может сказаться отсутствие травмированного лидера нападения Лассины Траоре. Рулевому дончан Роберто Де Дзерби придется хорошенько подумать, кого выдвинуть на острие атаки", - сказал Гецко.

Напомним, что сейчас в УПЛ лидирует "Динамо" с 25 очками в активе. Сразу позади киевлян расположился "Шахтер", у которого на три зачетных пункта меньше. Если "горняки" победят в завтрашнем классическом, то возглавят турнирную таблицу.

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В статье: Иван Гецко Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Колос (Ковалевка)
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