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Бущан: Не получилось выиграть у Шахтера, но одно очко тоже в копилочку

Премьер-лига
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Голкипер "Динамо" прокомментировал ничью с "горняками"

Бущан: Не получилось выиграть у Шахтера, но одно очко тоже в копилочку

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан поделился мыслями после матча с "Шахтером" (0:0) в 10-м туре УПЛ.

- Насколько важно было не проиграть "Шахтеру" в психологическом плане?

– Настраивались на это. Не получилось выиграть, но одно очко тоже в копилочку.

- Луческу сказал, что очень много было грубостей в матче за Суперкубок.

– Это уже прошлое, поэтому я это комментировать не буду.

- Сегодня не было таких грубостей?

– Все было нормально, – сказал Бущан в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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