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Бущан: Не получилось выиграть у Шахтера, но одно очко тоже в копилочку
Голкипер "Динамо" прокомментировал ничью с "горняками"
Фото: ФК Динамо Киев
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан поделился мыслями после матча с "Шахтером" (0:0) в 10-м туре УПЛ.
- Насколько важно было не проиграть "Шахтеру" в психологическом плане?
– Настраивались на это. Не получилось выиграть, но одно очко тоже в копилочку.
- Луческу сказал, что очень много было грубостей в матче за Суперкубок.
– Это уже прошлое, поэтому я это комментировать не буду.
- Сегодня не было таких грубостей?
– Все было нормально, – сказал Бущан в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.
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