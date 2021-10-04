Бущан: Не получилось выиграть у Шахтера, но одно очко тоже в копилочку

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан поделился мыслями после матча с "Шахтером" (0:0) в 10-м туре УПЛ.

- Насколько важно было не проиграть "Шахтеру" в психологическом плане?

– Настраивались на это. Не получилось выиграть, но одно очко тоже в копилочку.

- Луческу сказал, что очень много было грубостей в матче за Суперкубок.

– Это уже прошлое, поэтому я это комментировать не буду.

- Сегодня не было таких грубостей?

– Все было нормально, – сказал Бущан в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.