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"Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью". Селезнев попал в новый скандал в Харькове

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Евгений отреагировал на провокацию болельщика

"Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью". Селезнев попал в новый скандал в Харькове

Фото: ФК Минай

Новина українською

В воскресенье, 3 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором встречались "Металлист 1925" и "Минай" (1:0).

Нападающий "закарпатцев" Евгений Селезнев вернулся на поле после двухматчевой дисквалификации, которую получил за непристойный жест, и попал в новый скандал.

На первом видео зрители кричат Селезневу, который выходил из подтрибунного помещения на второй тайм: "Селя, ПФЛ".

На втором видео уже сам 36-летний нападающий отвечает одному из болельщиков:

"Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью. Хочешь? Обращаясь к стюарду: Можно я сейчас сюда выйду (показывает на первые ряды сектора – прим.ред.)? Нет? А можете мне его вытащить?" – говорит Селезнев.

Видео: Tribua.com
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В статье: Евгений Селезнев Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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Комментарии (7)
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Динамо-машина (Киев)
04.10.2021 в 13:31
Тунец "герой", пригрозил малолеткам физической расправой))) Это тот случай, когда говорят, что "молодец против овец, а против молодца сам овца"!)))
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
04.10.2021 в 13:12
Никогда Тунца не поддерживал (он - перекатиполе). Но здесь не правы харьки 100%! А Царь должен уже нормальео реагировать на быдлячество.
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+1
-3
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Динамо-машина (Киев)
04.10.2021 в 13:29
Ты определись малохольный, тунец он для тебя или царь...
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+1
-1
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Il Gatto
04.10.2021 в 13:29
От Шева Царь, так, а кормілєц… він царьок єнакієвський, гопніковський розлив, не плутайте.
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
04.10.2021 в 13:11
36 лет, а ума - как у ракушки. Быдлюган неотесаный. То факи тычет, как малолетка, то угрожает кому-то, будучи под охраной. Клоун.
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+4
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
04.10.2021 в 12:48
Тупорилі кузьмічі, Кушнарьовка.
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0
-5
Весела Дача (Кривий Ріг)
04.10.2021 в 12:48
Селя, ПФЛ.
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+4
-2


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