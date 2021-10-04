"Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью". Селезнев попал в новый скандал в Харькове

В воскресенье, 3 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором встречались "Металлист 1925" и "Минай" (1:0).

Нападающий "закарпатцев" Евгений Селезнев вернулся на поле после двухматчевой дисквалификации, которую получил за непристойный жест, и попал в новый скандал.

На первом видео зрители кричат Селезневу, который выходил из подтрибунного помещения на второй тайм: "Селя, ПФЛ".

На втором видео уже сам 36-летний нападающий отвечает одному из болельщиков:

"Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью. Хочешь? Обращаясь к стюарду: Можно я сейчас сюда выйду (показывает на первые ряды сектора – прим.ред.)? Нет? А можете мне его вытащить?" – говорит Селезнев.

Видео: Tribua.com