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"Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью". Селезнев попал в новый скандал в Харькове
Евгений отреагировал на провокацию болельщика
Фото: ФК Минай
В воскресенье, 3 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором встречались "Металлист 1925" и "Минай" (1:0).
Нападающий "закарпатцев" Евгений Селезнев вернулся на поле после двухматчевой дисквалификации, которую получил за непристойный жест, и попал в новый скандал.
На первом видео зрители кричат Селезневу, который выходил из подтрибунного помещения на второй тайм: "Селя, ПФЛ".
На втором видео уже сам 36-летний нападающий отвечает одному из болельщиков:
"Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью. Хочешь? Обращаясь к стюарду: Можно я сейчас сюда выйду (показывает на первые ряды сектора – прим.ред.)? Нет? А можете мне его вытащить?" – говорит Селезнев.
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