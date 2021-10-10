Де Дзерби: Победа над Динамо в Суперкубке стала отличной сатисфакцией

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби высказался насчет своей работы в стане "горняков".

"Я знаю, что говорят об игроках, о том, как другие побеждают – эти вещи мотивируют меня и заставляют побеждать даже больше.