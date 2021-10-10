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Де Дзерби: Победа над Динамо в Суперкубке стала отличной сатисфакцией
Наставник "горняков" поделился мыслями
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби высказался насчет своей работы в стане "горняков".
"Я знаю, что говорят об игроках, о том, как другие побеждают – эти вещи мотивируют меня и заставляют побеждать даже больше.
Победа над чемпионом "Динамо" в Суперкубке Украины со счетом 3:0 стала отличной сатисфакцией", – рассказал итальянский коуч.
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Источник:CalcioMercato.com
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