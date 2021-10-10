  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Дзерби: Победа над Динамо в Суперкубке стала отличной сатисфакцией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Победа над Динамо в Суперкубке стала отличной сатисфакцией

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Наставник "горняков" поделился мыслями

Де Дзерби: Победа над Динамо в Суперкубке стала отличной сатисфакцией

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби высказался насчет своей работы в стане "горняков".

"Я знаю, что говорят об игроках, о том, как другие побеждают – эти вещи мотивируют меня и заставляют побеждать даже больше.

Читайте такжеДе Дзерби: Я хотел бы, чтобы Сенси снова работал со мной

Победа над чемпионом "Динамо" в Суперкубке Украины со счетом 3:0 стала отличной сатисфакцией", – рассказал итальянский коуч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CalcioMercato.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...