Агент: Изначально Шкурин не встретил с восторгом предложение Динамо

Агент белорусского форварда ЦСКА Ильи Шкурина Валерий Исаев рассказал об аренде игрока в киевское " Динамо ".

- Можно ли уже сказать, что Шкурин адаптировался в "Динамо"?

- С точки зрения комфорта, быта, коллектива, ментальности партнеров ему было легче адаптироваться в Киеве, чем в Москве. Что касается футбола, то он полностью адаптируется тогда, когда он будет играть стабильно.

- Насколько Шкурин удовлетворен тем игровым временем, которое есть у него в "Динамо"?

- У Ильи непростой характер, но для форварда это нормально. Я скажу, что 99% футболистов из Беларуси не могут заиграть в других чемпионатах лишь потому, что их устраивает та ситуация, в которой они оказываются. Они не борются за свое место. Считают, что если заключили контракт, то уже всего достигли. Ну, не играю, и ладно.

Я считаю, хорошо, что парень переживает, что не играет. Хуже было бы обратное. Клуб тоже тратит деньги. Его не брали только потому, чтобы закрыть какую-то дырку.

- Все-таки почему Илья Шкурин покинул ЦСКА?

- От любого нападающего ждут, что он выйдет и будет забивать голы. Но он как минимум не выпадал в ЦСКА в тех матчах, где не забивал. Учитывая, что он молодой легионер. Но клуб принял решение, что ему нужно уходить в аренду, мягко говоря.

Несколько вариантов предложили в ЦСКА – эти варианты не устроили Илью. Мы подробно рассматривали вариант с переездом в Польшу. Он всех устраивал, но в последний момент, буквально за два дня до принятия окончательного решения, позвонили из "Динамо" и предложили Илье попробовать свои силы в Киеве.

Изначально Илья не встретил с восторгом предложение "Динамо". Но не потому, что мы не любим Украину – сейчас беларусы по определению любят вашу страну. Все дело в игровой практике – он прекрасно понимал, какие задачи стоят перед клубом, осознавал уровень конкуренции.

На тот момент руководство "Динамо" пообщалось со мной и с самим футболистом. Мы решили, что это шанс. Илья очень критично к себе относится. У меня не было сомнений, что придется столкнуться с проблемами в игровом плане и адаптации. Но мне кажется, что если сойдутся все звезды, если все наберутся терпения, то успех непременно придет.