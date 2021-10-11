  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Агент: Изначально Шкурин не встретил с восторгом предложение Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент: Изначально Шкурин не встретил с восторгом предложение Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Агент рассказал, как форвард очутился в киевском Динамо

Агент: Изначально Шкурин не встретил с восторгом предложение Динамо

Фото - Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua

Новина українською

Агент белорусского форварда ЦСКА Ильи Шкурина Валерий Исаев рассказал об аренде игрока в киевское "Динамо".

- Можно ли уже сказать, что Шкурин адаптировался в "Динамо"?

- С точки зрения комфорта, быта, коллектива, ментальности партнеров ему было легче адаптироваться в Киеве, чем в Москве. Что касается футбола, то он полностью адаптируется тогда, когда он будет играть стабильно.

- Насколько Шкурин удовлетворен тем игровым временем, которое есть у него в "Динамо"?

- У Ильи непростой характер, но для форварда это нормально. Я скажу, что 99% футболистов из Беларуси не могут заиграть в других чемпионатах лишь потому, что их устраивает та ситуация, в которой они оказываются. Они не борются за свое место. Считают, что если заключили контракт, то уже всего достигли. Ну, не играю, и ладно.

Я считаю, хорошо, что парень переживает, что не играет. Хуже было бы обратное. Клуб тоже тратит деньги. Его не брали только потому, чтобы закрыть какую-то дырку.

- Все-таки почему Илья Шкурин покинул ЦСКА?

- От любого нападающего ждут, что он выйдет и будет забивать голы. Но он как минимум не выпадал в ЦСКА в тех матчах, где не забивал. Учитывая, что он молодой легионер. Но клуб принял решение, что ему нужно уходить в аренду, мягко говоря.

Несколько вариантов предложили в ЦСКА – эти варианты не устроили Илью. Мы подробно рассматривали вариант с переездом в Польшу. Он всех устраивал, но в последний момент, буквально за два дня до принятия окончательного решения, позвонили из "Динамо" и предложили Илье попробовать свои силы в Киеве.

Изначально Илья не встретил с восторгом предложение "Динамо". Но не потому, что мы не любим Украину – сейчас беларусы по определению любят вашу страну. Все дело в игровой практике – он прекрасно понимал, какие задачи стоят перед клубом, осознавал уровень конкуренции.

На тот момент руководство "Динамо" пообщалось со мной и с самим футболистом. Мы решили, что это шанс. Илья очень критично к себе относится. У меня не было сомнений, что придется столкнуться с проблемами в игровом плане и адаптации. Но мне кажется, что если сойдутся все звезды, если все наберутся терпения, то успех непременно придет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЦСКА (Москва) Динамо (Киев) Илья Шкурин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex.696 (Немирів)
11.10.2021 в 19:54
Удачі.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...