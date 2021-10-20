Рух частично возобновил тренировки после вспышки COVID-19

Львовский "Рух" сообщил о возобновлении тренировочного процесса, который был приостановлен из-за вспышки коронавируса. "Желто-черные" занимаются различными небольшими группами и готовятся к матчу против "Миная".

К сожалению, из-за вспышки COVID-19 в основной команде вне тренировок находится львиная доля игроков основного состава и персонала, сообщает пресс-служба львовского клуба.

"Состояние игроков пока удовлетворительное. Два человека, находившиеся на стационарном лечении, уже выписаны и продолжают лечиться амбулаторно. Они и другие игроки сейчас находятся на моем дистанционном моем контроле. Каждую неделю они проходят ПЦР-тестирование и сдают лабораторные анализы. Когда именно целая группа футболистов, которые сейчас проходят лечение, вернутся к тренировочному процессу пока неизвестно", - рассказал Михаил Процив, врач ФК "Рух".

Напомним, матч 12-го тура УПЛ "Рух" - "Минай" запланирован на воскресенье, 24 октября. Игра состоится на "Арене Львов". Начало встречи в 14:00.