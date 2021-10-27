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Долгов нет. В Мариуполе ответили на слова своего экс-игрока

Премьер-лига
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В клубе были удивлены заявлением футболиста

Долгов нет. В Мариуполе ответили на слова своего экс-игрока

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Первый вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин отреагировал на слова Дениса Арендарука, который сказал, что "азовцы" не выплатили ему зарплату за два месяца.

"В ряде интернет-СМИ появилось интервью футболиста Дениса Арендарука, в котором он намекнул, что ФК "Мариуполь" не до конца с ним рассчитался по заработной плате. Мы с большим удивлением прочитали эти слова Дениса.

Футбольный Клуб "Мариуполь" всегда четко выполнял и продолжает выполняет абсолютно все свои финансовые обязательства как перед футболистами, тренерами и сотрудниками клуба, так и субъектами хозяйственных отношений.

Финансовая прозрачность и экономическая честность – одни из главных принципов функционирования нашего клуба. Таких понятий как "зарплата в конвертах", "серая зарплата", "схемы", неуплата налогов для нас не существует!

Если же у Дениса есть какие-то вопросы или претензии, то советуем ему обратиться в КДК УАФ, CAS или другие компетентные органы. Соответственно оставляем за собой право на юридическое преследование за клевету!", — написал Санин в своем Facebook.

Напомним, Арендарук выступал за "Мариуполь" в сезоне 2017/2018.

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В статье: ФК Мариуполь Денис Арендарук Андрей Санин
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