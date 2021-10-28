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На субботний матч Мариуполя с Динамо в чемпионате пустят зрителей

Премьер-лига
(2 голосов)

Правда, при определенных условиях

На субботний матч Мариуполя с Динамо в чемпионате пустят зрителей

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В отличие от кубкового противостояния с "Динамо", очередной матч УПЛ с аналогичным соперником "Мариуполь" проведет со зрителями. Если на поединок 1/8 финала Кубка Украины, который состоялся 27 октября (1:2), болельщиков вообще не пускали, то на игру чемпионата со все теми же киевлянами фанатов допустят.

Вот только, уже на традиционных условиях, продиктованных нахождением города в "красной зоне". На матч будут допускаться только те зрители, у которых есть "зеленые" COVID-сертификаты о вакцинации, или справка об отрицательном ПЦР-тесте, сделанная не ранее, чем за 72 часа до начала матча.

Кроме этого, для прохода на стадион необходимо иметь при себе паспорт.

Напомним, что матч 13-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо" состоится в эту субботу, 30 октября в Мариуполе на стадионе имени В.С. Бойко. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.10.2021 в 15:32
Різко за 2 дні покращилася ситуація з короновірусом.)) Відчувається зацікавленність Ах, какого харошега чєлавєка.
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K-Spirit (Киев)
28.10.2021 в 15:09
Наконец то коронавирус побежден. Не прошло и трех дней, и уже можно.
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Only DK (Kyiv)
28.10.2021 в 14:33
Чего не сделаешь, чтобы хоть как-то попробовать помочь даунбасской помойке
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