На субботний матч Мариуполя с Динамо в чемпионате пустят зрителей

В отличие от кубкового противостояния с "Динамо", очередной матч УПЛ с аналогичным соперником "Мариуполь" проведет со зрителями. Если на поединок 1/8 финала Кубка Украины, который состоялся 27 октября (1:2), болельщиков вообще не пускали, то на игру чемпионата со все теми же киевлянами фанатов допустят.

Вот только, уже на традиционных условиях, продиктованных нахождением города в "красной зоне". На матч будут допускаться только те зрители, у которых есть "зеленые" COVID-сертификаты о вакцинации, или справка об отрицательном ПЦР-тесте, сделанная не ранее, чем за 72 часа до начала матча.

Кроме этого, для прохода на стадион необходимо иметь при себе паспорт.

Напомним, что матч 13-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо" состоится в эту субботу, 30 октября в Мариуполе на стадионе имени В.С. Бойко. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00.