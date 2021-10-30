Рябоконь: Игроки Шахтера достаточно легко выходят, создают пространство и моменты

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в матче 12-го тура УПЛ.

– "Шахтер" закономерно выиграл, имел большое преимущество территориально и по игре.

– Сложно против них играть, несмотря на то, что мы пытались не дать им свободного пространства, но они разбирались в тяжелых ситуациях и создавали моменты у наших ворот.

– Глубоко садились без мяча из-за давления "Шахтера"?

– Скорее всего, да. У соперника скоростные игроки – когда их пытаются прессинговать, они достаточно легко выходят, создают пространство и моменты. Пытались сбить скорость и темп игры, но класс соперника ощущался на протяжении всего матча.

– Почему Тотовицкий и Будковский так поздно вышли?

– Безбородько свое дело сделал – был активным, но подсел и вместо него вышел Будковский. Тотовицкий только восстановился от травмы, перенес коронавирус – это максимум, сколько он может сыграть сегодня. Будем надеяться, что в следующей игре он уже поможет нам в стартовом составе, – рассказал Рябоконь.