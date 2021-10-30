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Рябоконь: Игроки Шахтера достаточно легко выходят, создают пространство и моменты
Наставник черниговчан подвел итоги разгромного поражения от "горняков"
Фото - Олександр Приходько
Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал
– "Шахтер" закономерно выиграл, имел большое преимущество территориально и по игре.
– Сложно против них играть, несмотря на то, что мы пытались не дать им свободного пространства, но они разбирались в тяжелых ситуациях и создавали моменты у наших ворот.
– Глубоко садились без мяча из-за давления "Шахтера"?
– Скорее всего, да. У соперника скоростные игроки – когда их пытаются прессинговать, они достаточно легко выходят, создают пространство и моменты. Пытались сбить скорость и темп игры, но класс соперника ощущался на протяжении всего матча.
– Почему Тотовицкий и Будковский так поздно вышли?
– Безбородько свое дело сделал – был активным, но подсел и вместо него вышел Будковский. Тотовицкий только восстановился от травмы, перенес коронавирус – это максимум, сколько он может сыграть сегодня. Будем надеяться, что в следующей игре он уже поможет нам в стартовом составе, – рассказал Рябоконь.
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