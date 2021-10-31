  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря не может рассчитывать на четырех игроков в матче против Металлиста 1925
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря не может рассчитывать на четырех игроков в матче против Металлиста 1925

Премьер-лига
(2 голосов)

Скрипник столкнулся с потерями

Заря не может рассчитывать на четырех игроков в матче против Металлиста 1925

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Металлист 1925" сыграет с "Зарей" в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Не только харьковчане столкнулись с кадровыми проблемами, но и луганчане не смогут рассчитывать сразу четырех исполнителей.

Владислав Кочергин все еще находится в дубле, однако вчера он даже не вышел на поле в матче молодежных команд "Металлиста 1925" и "Зари", проведя весь поединок в запасе.

Также Скрипник не сможет задействовать трех травмированных игроков: Никиту Шевченко, Егора Назарину и Владислава Кабаева. Отметим, что последний выбыл из состава до конца этого года.

"Металлист 1925" и "Заря" встретятся уже сегодня, 31 октября, в 19:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Владислав Кабаев Егор Назарина Владислав Кочергин Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Viktor Ivanjvich
31.10.2021 в 15:08
КАБАЕВ до конца этого года- .Интересно Где и когда Он травмировался или что то другое.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...