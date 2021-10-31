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Заря не может рассчитывать на четырех игроков в матче против Металлиста 1925
Скрипник столкнулся с потерями
Фото: ФК Заря Луганск
"Металлист 1925" сыграет с "Зарей" в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Не только
Владислав Кочергин все еще находится в дубле, однако вчера он даже не вышел на поле в матче молодежных команд "Металлиста 1925" и "Зари", проведя весь поединок в запасе.
Также Скрипник не сможет задействовать трех травмированных игроков: Никиту Шевченко, Егора Назарину и Владислава Кабаева. Отметим, что последний выбыл из состава до конца этого года.
"Металлист 1925" и "Заря" встретятся уже сегодня, 31 октября, в 19:30.
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