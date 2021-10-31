Заря не может рассчитывать на четырех игроков в матче против Металлиста 1925

"Металлист 1925" сыграет с "Зарей" в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Не только харьковчане столкнулись с кадровыми проблемами , но и луганчане не смогут рассчитывать сразу четырех исполнителей.

Владислав Кочергин все еще находится в дубле, однако вчера он даже не вышел на поле в матче молодежных команд "Металлиста 1925" и "Зари", проведя весь поединок в запасе.

Также Скрипник не сможет задействовать трех травмированных игроков: Никиту Шевченко, Егора Назарину и Владислава Кабаева. Отметим, что последний выбыл из состава до конца этого года.

"Металлист 1925" и "Заря" встретятся уже сегодня, 31 октября, в 19:30.