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Селезнев: Ребята в Минае сказали, что без меня им ж**а

Премьер-лига
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(1 голосов)

Форвард хотел покинуть закарпатский клуб после отставки Василия Кобина

Селезнев: Ребята в Минае сказали, что без меня им ж**а

Фото: ФК Минай

Новина українською

Форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал о том, почему передумал уходить из команды после отставки Василия Кобина.

"Ужгород мне понравился. Здесь хорошая еда, хорошие люди, хорошие цены, ко мне очень хорошо относятся. Но я почти никуда не выхожу, в основном нахожусь в гостинице. На Закарпатье мне очень понравились чаны. Тут крутые замки, Вася Кобин понравился.

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Вася собрал команду "Миная" за две недели. Пацаны молодые и очень классные. Я по-человечески в них влюбился. Я вижу, что среди них есть шесть человек, которые должны играть в футбол. Это Петрусенко, Байдал, Кулиев, Ахмедзаде, Бодя Коваленко, но он уже состоявшийся футболист.

Отставка Кобина - больная тема для меня. Честно, я тоже хотел уходить. Но ко мне пришли пять молодых пацанов и сказали: "Жека, если ты нас бросишь, нам ж**а". Поэтому я остался, - сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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prostors (Вольногорск)
01.11.2021 в 12:29
"Вася Кобин понравился." .. Это Он о чем?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.11.2021 в 12:19
Мабуть вони сказали, що дупа це саме ти.
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Цап-царап (Харків)
01.11.2021 в 11:48
Среди тех, кто должен играть оказались те пять, кто пришли просить? Ну, а шестой... Впрочем о нём мы скромно умолчим, хотя это известный игрок ПФЛ.
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