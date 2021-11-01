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Селезнев: Ребята в Минае сказали, что без меня им ж**а
Форвард хотел покинуть закарпатский клуб после отставки Василия Кобина
Фото: ФК Минай
Форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал о том, почему передумал уходить из команды после отставки Василия Кобина.
"Ужгород мне понравился. Здесь хорошая еда, хорошие люди, хорошие цены, ко мне очень хорошо относятся. Но я почти никуда не выхожу, в основном нахожусь в гостинице. На Закарпатье мне очень понравились чаны. Тут крутые замки, Вася Кобин понравился.
Вася собрал команду "Миная" за две недели. Пацаны молодые и очень классные. Я по-человечески в них влюбился. Я вижу, что среди них есть шесть человек, которые должны играть в футбол. Это Петрусенко, Байдал, Кулиев, Ахмедзаде, Бодя Коваленко, но он уже состоявшийся футболист.
Отставка Кобина - больная тема для меня. Честно, я тоже хотел уходить. Но ко мне пришли пять молодых пацанов и сказали: "Жека, если ты нас бросишь, нам ж**а". Поэтому я остался, - сказал Селезнев.
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