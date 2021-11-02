Недостаток Динамо, сигнал SOS из Львова, комплименты Черноморцу. Эксперты о 13-м туре УПЛ

Тренеры Александр Севидов, Иван Балан и Илья Близнюк вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком делятся своими впечатлениями от матчей 13-го тура чемпионата Украины.

"Мариуполь" - "Динамо" 2:3

Александр Севидов: Несмотря на то, что было забито три гола в первом тайме, игра по содержанию не понравилась. После того, как "Динамо" сравняло счет, сразу успокоилось, и до перерыва играли расслабленно, видимо памятуя, как легко три дня назад здесь же им досталась победа на Кубок. Получив нагоняй в раздевалке от Луческу, после перерыва игра динамовцев резко изменилась, они взяли ситуацию под контроль.

Эту победу можно назвать именем Сидорчука, который забил классные мячи, особенно второй. Но опять нужно говорить, как только повели 3:1, наступила успокоенность, а в конце матча - расслабленность. Неоправданные потери мяча возле своей штрафной - не позволительно команде такого уровня.

Футбол в исполнении "Динамо", несмотря на победу, не впечатлил. Команда выглядела не сконцентрированной, не лидером чемпионата. Это могло привести к печальным последствиям – потери очков. Представим себе. Счет 3:2, два угловых в компенсированное время, и вдруг влетает "шальной" мяч, а предпосылки были. И что тогда? Даже Буяльский - пример расхлябанности, вышел один на один и так небрежно "кинул" мяч мимо ворот. Забивай, выигрывай крупно, и спокойно доигрывай матч. А так получилась неприятная концовка. И только за счет большой разницы в классе "Динамо" добыло, как показалось, легкую победу.

"Мариуполь" можно похвалить за желание играть на равных, отрезками это получалось. Но молодость и нехватка опыта – главные причины того, что не удалось взять очки в матче с таким серьезным соперником.

"Шахтер" - "Десна" 4:1

Илья Близнюк: Многое и не скажешь, ведь на поле была только одна команда, а другая обозначала свое присутствие. Настолько "Десна" выглядела безвольно, бесхарактерно, позволила сопернику тотально доминировать на протяжении всего матча. 4:1 – это еще легко отделались, могло быть и больше.

Но даже при такой легкой игре у "Шахтера" обнажились проблемы в обороне. Это знаковый и подчеркивающий вопрос, ибо Де Дзерби определенное время работает с командной и должен видеть эту проблему. "Десна" один раз в первом тайме перешла центр поля и при грубейшей ошибке двух центральных защитников Марлона и Бондаря забила. Удивляет решение тренера ставить именно двух центрбэков без скоростных качеств. Как легко убежал не самый быстрый Безбородько от молодого Бондаря, игра которого вызывает беспокойство. Думаю, в Лиге чемпионов вряд ли наставник рискнет поставить такое сочетание. Над проблемой центра обороны нужно работать.

"Ингулец" - "Верес" 0:0

Иван Балан: Конструктивного футбола мы не увидели, но зато было много борьбы, суеты, брака и ошибок. Игра шла от штрафной до штрафной, где обе команды строили атаки длинными передачами в расчете, что кто-то зацепится за мяч и в одиночку создаст момент. Воздушная силовая борьба превалировала над умными действиями, в итоге часто эти передачи не доходили до адресатов.

В первом тайме соперники обменялись опасными моментами, Кучер попал в стойку, а у Козака был шанс забить, но пробил с хорошей позиции выше. Два удара в створ ворот на двоих - слишком скудно. Второй тайм не поменял картинку матча. Много борьбы, а мастерства не хватает. Как наглядный пример, вышедший на замену Шестаков на свежих ногах в простой ситуации не смог "укротить" мяч, запорол выход один на один с вратарем. Будь он технически подкован, мог бы принести своей команде неожиданную победу. Случился этот эпизод за пять минут до концовки матча.

"Верес" придерживался своей излюбленной игры от обороны на контратаках, а "Ингулец" не силен в креативных действиях на переднем крае, им тяжело создавать моменты. Хотя хозяева были в более выгодном положении: игра дома, не надо колесить километры, принимали соперника, который два дня назад играл тяжелый матч в Кубке против "Ворсклы". Но петровцы не смогли выжать из этого для себя выгоду. Поэтому счет 0:0 больше радости принес ровенчанам.

"Колос" - "Львов" 0:1

Александр Севидов: Скучный, будничный, а порой и безликий футбол. В первом тайме силы были практически равными. Во втором тайме коваливцы владели больше инициативой, но все равно острее атаковали львовяне. Они создали не так много моментов, но их выпады несли неприятности хозяевам. "Львов" мог забить раньше, но Ныч запорол момент, вот где нехватка мастерства.

В прошедшем сезоне "Колос" часто забивал после стандартов, и это было их коньком. Но сейчас наоборот - пропускают со стандартов, что и случилось в этом матче. Отмечаем безалаберную игру защитников, которые позволили спокойно сыграть во вратарской Романчуку.

В футболе в ситуации с "Колосом" принято говорить, что команда "под водой" - игроки плывут и не могут ни оторваться, ни догнать, ни сыграть на опережение. Именно эти все качества отсутствовали во время пропущенного мяча, а впереди ничего опасного не создали. Ситчинава полностью потерялся в команде, никак не может забить, хотя перед переходом в "Ингульце" был ведущим. Но там все играли на него, и он мог в одиночку создать и забить. Тоже самое касается и Нуриева. "Колос" в глубоком кризисе. Нет игры, нет голов. Самое печальное, что пока тренерский штаб не видит, как исправить положение.

"Львов" не впечатлил, но забил. По такой скучной игре две команды заслуживали на серую ничью, но гостям подвернулась удача.

"Рух" - "Александрия" 0:0

Сергей Шебек: SOS!!! Спасите наш футбол от таких матчей! Казалось, что дно давно пробито, но нет, оказалось, есть куда еще падать. Это ужас и катастрофа смотреть муки футболистов двух команд на поле.

"Рух" с первых минут окопался, ползая на брюхе, а "Александрия" трусцой пыталась идти в атаку. О чем говорить, если подопечные Кучука за весь матч нанесли лишь один удар, но и тот не пришелся в створ ворот соперника! С философией главного тренера "лишь бы не пропустить" далеко не уедешь. Команда Кучука просто не умеет и не знает, как играть в атакующий футбол, и это печально. А то, что не пропустили, просто повезло, так как играли с такой же безвольной командой, создавшей за 90 минут один полумомент в начале первого тайма.

После такого футбольного безобразия отпадает всякое желание смотреть наш "классный" чемпионат. "У нас классный чемпионат. Лично мне нравится каждый матч УПЛ. Это наши украинские матчи", - эти слова принадлежат одному из специалистов нашего тренерского цеха, который находится в творческом отпуске. Добавить нечего. Хочется от услышанного смеяться, а от увиденного плакать.

"Металлсит 1925" - "Заря" 1:6

Иван Балан: Начало у харьковчан было многообещающим, забили быстрый гол и казалось, смогут рассчитывать на благоприятный ход в этом поединке. Но "Заря" также быстро отыгралась, поломав надежды хозяев. Идет равная игра, пока защита "М1925" не совершает грубую ошибку, где в простой ситуации кто-то из игроков обороны отдал мяч сопернику, за что был и наказан. Это называется, привез себе гол.

После забитых мячей игра стала осторожней, темп не высокий, команды контролируют мяч поочередно, проводя позиционные атаки. Второй тайм, что удивительно, начался с прессинга "Зари", которая показала - с "физикой" у нее в порядке. За счет активности луганчане забили третий мяч, но надо отдать должное харьковчанам, даже после этого они сражались. Правда, с удалением Шершеня все резко поменялось. Еще одна ошибка, счет 4:1 и сопротивление бесполезно.

Ключевым моментом стало удаление в составе "М1925", после чего они рассыпались. Класс, опыт и закалка оказалось на стороне "Зари". Но подчеркну, после первого тайма никто не мог предположить, что получится такой разгром.

"Днепр-1" - "Минай" 4:0

Илья Близнюк: Для днепрян игра получилась как тренировка даже без повышенной ответственности, настолько немощной командой предстал "Минай". Похоже, они проиграли даже не до игры в раздевалке, а, наверное, по пути в Днепр. Два первых мяча просто подарили хозяевам, не без помощи вратаря. Поэтому, не зря наставник был разъяренным, поменяв его на 20-й минуте. Редкий случай, когда такое происходит не из-за травмы. Этот матч был похож на те, что проходят на сборах. Одна из команд демонстрирует свои навыки, а вторая как для спарринга. При счете 3:0 второй тайм превратился в пустую формальность. Гости создали один полумомент, чтобы забить гол престижа, но Селезнев после фланговой передачи сплоховал.

"Ворскла" - "Черноморец" 0:0

Александр Севидов: После серых и угрюмых матчей в этом туре этот поединок получился веселым, динамичным, его приятно смотреть. Зрелищная и бескомпромиссная игра, атака на атаку, очень острые моменты, в которых преуспела "Ворскла". Реализуй их, хозяева могли бы уже в первом тайме закрыть игру. Но две стойки, в других случаях выручал вратарь.

Второй тайм также проходил в обоюдоострой игре. Нужно отдать должное "Черноморцу", команда превращается в симпатичного юношу. Они окрепли в обороне, сыгрались, за 13 туров получили колоссальный опыт, не боятся атаковать большими силами, и если выбегают в атаку, то группой в пять человек, это здорово смотрится.

После 70-й минуты одесситы немного подустали, и практически до компенсированного времени не выходили в контратаки. За это время полтавчане буквально взяли в тиски защитные порядки гостей, много атаковали, наседали, были опасные удары, но, видимо, это был не день "Ворсклы". А на последних минутах все могло обернуться не в лучшую сторону для хозяев, когда Цитиашвили имел шанс забить.

Показательный момент: на 94-й минуте в стремительной атаке "Черноморца" принимало участие пять игроков. Просто не смогли распорядиться хорошим моментом. Может, одесской команде не хватает пока мастерства, но желание играть в свой задорный футбол, не закрываться - это нравится в "Черноморце". Это самая зрелищная команда из нижней части турнирной таблицы. Завоевали заслуженную ничью, вырвали трудом и потом у такой крепкой команды, как "Ворскла".

Все хорошо, но нужно совершенствовать игру в обороне, ибо полтавчане создали очень много острых моментов, где-то повезло, где-то классно сыграл вратарь, а в последнем моменте за них сыграли полтавские штанги. В общем, футбол получился зрелищным.