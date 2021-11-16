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Гармаш: Мне помогло доверие Мирчи Луческу
Хавбек рассказал о тренере, который повлиял на него
Олександр Приходько
Футболист киевского "Динамо" Денис Гармаш рассказал о том как на него повлиял главный тренер команды Мирча Луческу.
- Как изменил тебя Луческу как футболиста?
- Мне помогло его доверие. Он меня выпускает на поле, а я показываю тот футбол который могу. Отдаюсь на все сто процентов команде. Мне везет. Я уже забил шесть голов. Пока все получается.
- Какой была твоя реакция когда Луческу впервые сказал тебе играть в нападении?
- Мы тренировали это еще на сборах. Хотя скорости у меня и нет, но моя игра идет от мышления. Я знаю как правильно открыться и в какой позиции нужно оказаться в том или ином моменте. Куда тренер поставит, там и буду играть и стараться.
- Ты считаешь, что твоя роль в нападении временна?
- Честно говоря, да. Пускай уже скорее возвращается Беседин и забивает голы, — сказал Гармаш.
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