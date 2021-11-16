  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гармаш: Мне помогло доверие Мирчи Луческу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гармаш: Мне помогло доверие Мирчи Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек рассказал о тренере, который повлиял на него

Гармаш: Мне помогло доверие Мирчи Луческу

Олександр Приходько

Новина українською

Футболист киевского "Динамо" Денис Гармаш рассказал о том как на него повлиял главный тренер команды Мирча Луческу.

- Как изменил тебя Луческу как футболиста?

- Мне помогло его доверие. Он меня выпускает на поле, а я показываю тот футбол который могу. Отдаюсь на все сто процентов команде. Мне везет. Я уже забил шесть голов. Пока все получается.

Читайте также"В деберц играли" - Гармаш рассказал, как играл в карты с Суркисом

- Какой была твоя реакция когда Луческу впервые сказал тебе играть в нападении?

- Мы тренировали это еще на сборах. Хотя скорости у меня и нет, но моя игра идет от мышления. Я знаю как правильно открыться и в какой позиции нужно оказаться в том или ином моменте. Куда тренер поставит, там и буду играть и стараться.

- Ты считаешь, что твоя роль в нападении временна?

- Честно говоря, да. Пускай уже скорее возвращается Беседин и забивает голы, — сказал Гармаш.

Читайте такжеГармаш: Мне бы селекционером стать — голова варит, могу посоветовать что-то
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BurBuzz

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...