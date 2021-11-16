Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Переговоры идут. В Вересе прокомментировали интерес к Шевчуку
Специалист может получить должность в ровенском клубе
Фото: shakhtar.com
Генеральный директор "Вереса" Антон Назарук прокомментировал информацию, что ровенчане хотят назначить Вячеслава Шевчука на одну из должностей в клубе.
"У нас был разговор с Вячеславом, но пока никакой конкретики нет.
Но я не отрицаю, что у нас, возможно, будут кадровые изменения в этом направлении", – сказал Назарук в комментарии для "Футбол NEWS".
Шевчук завершил карьеру игрока в 2016 году. С 2018 по 2019 годы Вячеслав возглавлял донецкий "Олимпик".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол NEWS
Популярное сейчас
- Павелко отреагировал на гомофобные высказывания Беседина и Бутко
- Без Сикана и Корниенко. Петраков объявил заявку на матч с Боснией
- Стадион Грбавица - символ осады Сараево. Его жгли, минировали, но футбол оказался сильнее
- Мать Мампасси: Сегодня дорога в сборную Украины закрыта, а завтра открыта. Возможно Марк будет играть и за сборную России
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...