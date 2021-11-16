Переговоры идут. В Вересе прокомментировали интерес к Шевчуку

Генеральный директор "Вереса" Антон Назарук прокомментировал информацию, что ровенчане хотят назначить Вячеслава Шевчука на одну из должностей в клубе.

"У нас был разговор с Вячеславом, но пока никакой конкретики нет.

Но я не отрицаю, что у нас, возможно, будут кадровые изменения в этом направлении", – сказал Назарук в комментарии для "Футбол NEWS".