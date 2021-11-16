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Переговоры идут. В Вересе прокомментировали интерес к Шевчуку

Премьер-лига
(2 голосов)

Специалист может получить должность в ровенском клубе

Переговоры идут. В Вересе прокомментировали интерес к Шевчуку

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Вереса" Антон Назарук прокомментировал информацию, что ровенчане хотят назначить Вячеслава Шевчука на одну из должностей в клубе.

"У нас был разговор с Вячеславом, но пока никакой конкретики нет.

Но я не отрицаю, что у нас, возможно, будут кадровые изменения в этом направлении", – сказал Назарук в комментарии для "Футбол NEWS".

Шевчук завершил карьеру игрока в 2016 году. С 2018 по 2019 годы Вячеслав возглавлял донецкий "Олимпик".

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В статье: Вячеслав Шевчук Верес (Ровно)
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Источник:
Футбол NEWS

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