Минай - Ингулец: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Назначение Игоря Леонова в "Минай" больших успехов не принесло: закарпатцы как шли с одной победой в активе, так с ней и остаются. Спасает пока только то, что прямые конкуренты очки набирать также не спешат, поэтому борьба за выживание продолжается. Как раз "Ингулец" расположился по соседству, набрав лишь на один балл больше.

Следим за отчаянной битвой аутсайдеров и их попытками остаться в украинской Премьер-лиге в воскресенье, 21 ноября, начиная с 14:00 по киевскому времени. В прямом эфире этот матч покажет "Футбол 1". Ищите его у своих кабельных операторов, а также на спутниковой платформе Xtra.tv.

Если вас больше интересует легальный просмотр этой игры в интернете, то ищите этот матч на ОТТ-сервисах oll.tv и Vodafone TV. Не забывайте, что эти платформы работают по предоплате.