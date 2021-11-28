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Тренер Шахтера: Состояние поля - не очень, поэтому игра была очень медленной
shakhtar.com
Тренер донецкого "Шахтера" Давиде Поссанцини подвел итоги
– Конечно, сегодня был очень сложны матч для нас, потому что мы играли на этой неделе против "Интера" на выезде. Потратили много энергии в Милане. Приехав сюда, мы знали, что здесь будет сложный матч.
Конечно, поле в нехорошем состоянии, и мы попали на команду, которая очень хороша в обороне. Думаю, ребята сыграли сегодня очень хорошо. Печально, потому что в первом тайме имели много шансов, чтобы забить второй гол. Во втором тайме это нам создало сложности, особенно в конце. В конце концов, они не создали голевых моментов.
– Как поддерживали контакт с Де Дзерби (прим. - итальянский коуч пропускал этот поединок из-за удаления в игре против львовского "Руха")?
– Постоянно были с ним на телефонной связи, и поэтому очень легко.
– Почему "Шахтеру" так тяжело даются голы?
– Как я говорил, состояние поля – не очень сегодня, поэтому игра была очень медленной. Конечно, это тоже наш минус – нужно смотреть на это. Мы создали несколько шансов, но забили те голы, которые заслужили. В первом тайме могли забить 3 или 4 раза – Тете, 2 раза Мудрик.
Самое главное, что ребята тоже стараются работать над этим. Они делают все, чтобы забивать как можно больше. Уверен, что в следующих матчах уже сможем. Сегодня главное – победа.
– С чем связана такая большая ротация?
– У нас есть ротация из 6 игроков – все очень сильные. Конечно, у нас есть несколько травмированных, но те, кто играл сегодня, выступили очень хорошо.
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