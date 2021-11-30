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Динамо объявило пятерку кандидатов на звание лучшего игрока ноября
Голосование проходит в Telegram
instagram.com/fc_dynamo_kyiv
"Динамо" объявило претендентов на звание лучшего игрока месяца в ноябре.
По итогам послематчевых опросов сформировалась пятерка номинантов на данное звание - Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Денис Гармаш, Виталий Миколенко и Витиньо.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Динамо" в Telegram.
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.11.2021 в 19:09
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