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Динамо объявило пятерку кандидатов на звание лучшего игрока ноября

Премьер-лига
(1 голосов)

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Динамо объявило пятерку кандидатов на звание лучшего игрока ноября

instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Новина українською

"Динамо" объявило претендентов на звание лучшего игрока месяца в ноябре.

По итогам послематчевых опросов сформировалась пятерка номинантов на данное звание - Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Денис Гармаш, Виталий Миколенко и Витиньо.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Динамо" в Telegram.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Витиньо Николай Шапаренко Виктор Цыганков Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.11.2021 в 19:09
)))))) все суперовые!
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