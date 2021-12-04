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ВИДЕО, как Вербич оформил дубль впервые за 16 месяцев

Премьер-лига
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Словенец готов навязывать конкуренцию соперникам за место в составе

ВИДЕО, как Вербич оформил дубль впервые за 16 месяцев

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги "Верес" на стадионе "Авангард" в Луцке принимает "Динамо". Легионер киевлян Беньямин Вербич забил по голу в каждом из таймов, тем самым оформив дубль.

Сначала на 21-й минуте словенец пробил из-за пределов штрафной вплотную к правой стойке – Когут не смог дотянуться до мяча.

А на 61-й минуте Вербич классно разыграл комбинацию с Шапаренко, подобрал мяч под левую ногу и поразил ближний угол. Голкипер "Вереса" гадал и все-таки завалился в противоположную сторону.

Отметим, что Беньямин не только впервые за год забил в УПЛ, но и впервые с июля 2020 года оформил дубль. Минувшим летом от двух голов словенца пострадала "Заря". В целом последний гол вингера в чемпионате датировался концом ноября прошлого года, когда он забил "Ворскле".

Напомним, что контракт Вербича с "Динамо" действителен до конца 2022-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает словенца в 5,5 млн. евро. По сравнению с осенним периодом в прошлом году его стоимость упала на 1,5 млн евро. Добавим, что почти всю весеннюю часть сезона 2020/2021 словенец пропустил из-за травмы.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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