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ВИДЕО, как Вербич оформил дубль впервые за 16 месяцев
Словенец готов навязывать конкуренцию соперникам за место в составе
Фото: ФК Динамо Киев
В рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги "Верес" на стадионе "Авангард" в Луцке принимает "Динамо". Легионер киевлян Беньямин Вербич забил по голу в каждом из таймов, тем самым оформив дубль.
Сначала на 21-й минуте словенец пробил из-за пределов штрафной вплотную к правой стойке – Когут не смог дотянуться до мяча.
А на 61-й минуте Вербич классно разыграл комбинацию с Шапаренко, подобрал мяч под левую ногу и поразил ближний угол. Голкипер "Вереса" гадал и все-таки завалился в противоположную сторону.
Отметим, что Беньямин не только впервые за год забил в УПЛ, но и впервые с июля 2020 года оформил дубль. Минувшим летом от двух голов словенца пострадала "Заря". В целом последний гол вингера в чемпионате датировался концом ноября прошлого года, когда он забил "Ворскле".
Напомним, что контракт Вербича с "Динамо" действителен до конца 2022-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает словенца в 5,5 млн. евро. По сравнению с осенним периодом в прошлом году его стоимость упала на 1,5 млн евро. Добавим, что почти всю весеннюю часть сезона 2020/2021 словенец пропустил из-за травмы.
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