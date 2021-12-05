Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Колоса: Мы продемонстрировали содержательный футбол против Металлиста 1925
И победили второй раз подряд
Фейсбук ФК "Колос"
Главный тренер коваловского "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал
“Впечатления от игры, конечно, положительные, потому что мы одержали победу. Но ведь радует и то, что мы продемонстрировали достаточно содержательный футбол, особенно в первом тайме – нам удалось забить мяч, могли еще забивать. И это отношение ребят, отношение к игре, это больше всего придает такого вдохновение и радости.
Есть накопление усталости, и это процесс, который регулировать сложно. Второй тайм немного просели, хозяева владели преимуществом, были у них кроссы, однако наши защитники сыграли надежно, проявили себя с лучшей стороны в такой непростой ситуации. А то, что в конце играли так, чтобы сберечь счет, это чистая психология. Поэтому, в принципе, молодцы”, – сказал Вишняк.
Отметим, что Вишняк провел уже четыре матча у тренерского руля “Колоса” и добыл с командой 10 очков, что составляет почти всех половину заработанных баллов коваливцев в текущем сезоне (21). Сейчас его подопечные размещаются на девятом месте, а благодаря победе над "Металлистом 1925" они обошли самих же харьковчан.
Популярное сейчас
- Разгром от Динамо, Малиновский с голом, смена лидера в АПЛ. Главные новости за 4 декабря
- Серия А. Наполи - Аталанта 2:3. Гол Малиновского, камбек его команды
- Бензема покинул поле уже на 17-й минуте игры с Реалом Сосьедад
- Ринат Ахметов в Ньоне получил специальную награду УЕФА
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО