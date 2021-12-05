Наставник Колоса: Мы продемонстрировали содержательный футбол против Металлиста 1925

Главный тренер коваловского "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал победу своих подопечных в гостевом поединке против "Металлиста 1925" :

“Впечатления от игры, конечно, положительные, потому что мы одержали победу. Но ведь радует и то, что мы продемонстрировали достаточно содержательный футбол, особенно в первом тайме – нам удалось забить мяч, могли еще забивать. И это отношение ребят, отношение к игре, это больше всего придает такого вдохновение и радости.

Есть накопление усталости, и это процесс, который регулировать сложно. Второй тайм немного просели, хозяева владели преимуществом, были у них кроссы, однако наши защитники сыграли надежно, проявили себя с лучшей стороны в такой непростой ситуации. А то, что в конце играли так, чтобы сберечь счет, это чистая психология. Поэтому, в принципе, молодцы”, – сказал Вишняк.