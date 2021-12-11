Черноморец - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Одесский "Черноморец" проиграл три последних матча, однако на фоне будущего соперника "моряки" еще "ого-го". У харьковского "Металлист 1925" ситуация в разы плачевнее. Шесть неудачных результатов кряду и лишь три забитых гола за это время. Команда Кривенцова, удивлявшая нас в октябре, сломалась в ноябре, а в декабре просто доживает, ожидая гонга об окончании полугодия.

В первом круге недавние выпускники Первой лиги выдали яркий матч, который закончился 3:2 в пользу "1925". Вряд ли в декабре у команд будет столько же задора, но побеждать нужно, причем нужно каждой из сторон. В теории, нас ожидает очень интересный матч, результат которого не так просто спрогнозировать.

Смотрите матч 18-го тура УПЛ в воскресенье, 12-го декабря, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Черноморец" - "Металлист 1925" будет доступна на платформе Oll.tv.