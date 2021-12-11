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Черноморец - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Черноморец" - "Металлист 1925", украинская Премьер-лига, 12 декабря 2021

Черноморец - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" проиграл три последних матча, однако на фоне будущего соперника "моряки" еще "ого-го". У харьковского "Металлист 1925" ситуация в разы плачевнее. Шесть неудачных результатов кряду и лишь три забитых гола за это время. Команда Кривенцова, удивлявшая нас в октябре, сломалась в ноябре, а в декабре просто доживает, ожидая гонга об окончании полугодия.

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В первом круге недавние выпускники Первой лиги выдали яркий матч, который закончился 3:2 в пользу "1925". Вряд ли в декабре у команд будет столько же задора, но побеждать нужно, причем нужно каждой из сторон. В теории, нас ожидает очень интересный матч, результат которого не так просто спрогнозировать.

Смотрите матч 18-го тура УПЛ в воскресенье, 12-го декабря, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Черноморец" - "Металлист 1925" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Черноморец" - "Металлист 1925" на UA-Футбол >>

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 13:39
Кто будет смотреть этот навоз? Игра гомосеков с п*дарасами или наоборот...
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