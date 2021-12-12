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Мораес: Если бы не мои одноклубники, то меня не было бы на поле. Теперь я официально вернулся!
Еще и как эффектно!
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал свое возвращение на поле после травмы во вчерашнем
“Сегодня день, который войдет в мою историю как один из самых важных.
Мне прогнозировали возвращение только через год после травмы, но я не согласился с этим и задался целью вернуться как можно скорее и как можно сильнее.
С первого дня после операции я думал, каким будет мое возвращение, это всегда давало мне силы и в самые трудные моменты я тренировался по 4 раза в день: в 6 утра и 11 и 16 часов и я все еще проходил лечение в 20:00, даже в те дни, когда я потерял дух и желание тренироваться или проходить курс лечения, я не сдавался, потому что моя цель была очень четкой.
Вернуться всего за семь месяцев и за первые две минуты игры, забить было неотразимо. Это было особенно и невероятно, но это было не из ниоткуда, поскольку, когда мне нужно было остановиться, я уже видел этот момент.
Сейчас я могу только поблагодарить Бога, всех своих товарищей по команде и всему клубу, которые верили в меня и что я мог им помочь, если бы не вы, меня бы сегодня не было. Теперь я официально вернулся!” – написал Мораес.
Отметим, что Жуниор не играл с 17 апреля, то есть ему понадобилось почти восьми месяцев, чтобы полноценно восстановиться и выйти на поле. Его гол через две минуты после замены стал победным и принес "горнякам" три очка.
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