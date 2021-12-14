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Буряк: Вся борьба за трофей между Динамо и Шахтером впереди
Известный тренер высказался о ситуации в чемпионате
Известный украинский тренер Леонид Буряк высказался о матче 18-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" (1:1), а также прокомментировал гонку за чемпионство киевлян с "Шахтером".
"С "Зарей" динамовцы сыграли хорошую игру. Не может же команда все выигрывать. "Заря" - это достаточно хороший соперник. Луганчане накануне поединка также в еврокубках играли. Киевляне очень много создали в матче с "Зарей", но подвела реализация. Хотя в принципе мне игра "Динамо" понравилась. Единственная проблема – это реализация голевых моментов.
Борьба за чемпионство киевлян с "горняками"? Одна игра может поменять положение команд в таблице. Да, сейчас у "Шахтера" есть преимущество, но это преимущество в два очка. Я думаю, что вся борьба впереди.
Футболисты "Динамо" и "Шахтера" не будут играть весной в еврокубках. Как-то это повлияет на игру сборной Украины с шотландцами? Два года назад сборная Шотландии была другой командой. Нужно готовиться к серьезной игре. Я думаю, тренеры сборной заинтересованы в том, как наши ведущие футболисты подготовятся к поединку. Сейчас у них есть месяц отдыха.
Затем будут сборы, на которых они будут готовиться. Матч с Шотландией в марте. Шотландцы будут в хорошей форме, так как у них зимой сезон идет. Дай Бог, чтобы к этому поединку наши ведущие футболисты подошли без травм, самое главное. Надо, чтобы они подошли к матчу в оптимальном состоянии. В Шотландии всегда сложно играть. Там достаточно специфический футбол. Шотландские футболисты достаточно хорошо подготовлены. Я не думаю, что будет просто играть с Шотландией", - сказал Буряк.
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