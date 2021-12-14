  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Буряк: Вся борьба за трофей между Динамо и Шахтером впереди
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буряк: Вся борьба за трофей между Динамо и Шахтером впереди

Премьер-лига
(1 голосов)

Известный тренер высказался о ситуации в чемпионате

Буряк: Вся борьба за трофей между Динамо и Шахтером впереди

Новина українською

Известный украинский тренер Леонид Буряк высказался о матче 18-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" (1:1), а также прокомментировал гонку за чемпионство киевлян с "Шахтером".

"С "Зарей" динамовцы сыграли хорошую игру. Не может же команда все выигрывать. "Заря" - это достаточно хороший соперник. Луганчане накануне поединка также в еврокубках играли. Киевляне очень много создали в матче с "Зарей", но подвела реализация. Хотя в принципе мне игра "Динамо" понравилась. Единственная проблема – это реализация голевых моментов.

Читайте такжеДинамо зимние сборы проведет в Испании и Турции

Борьба за чемпионство киевлян с "горняками"? Одна игра может поменять положение команд в таблице. Да, сейчас у "Шахтера" есть преимущество, но это преимущество в два очка. Я думаю, что вся борьба впереди.

Футболисты "Динамо" и "Шахтера" не будут играть весной в еврокубках. Как-то это повлияет на игру сборной Украины с шотландцами? Два года назад сборная Шотландии была другой командой. Нужно готовиться к серьезной игре. Я думаю, тренеры сборной заинтересованы в том, как наши ведущие футболисты подготовятся к поединку. Сейчас у них есть месяц отдыха.

Читайте такжеГеоргий Бущан - в топ-50 лучших голкиперов мира по версии CIES

Затем будут сборы, на которых они будут готовиться. Матч с Шотландией в марте. Шотландцы будут в хорошей форме, так как у них зимой сезон идет. Дай Бог, чтобы к этому поединку наши ведущие футболисты подошли без травм, самое главное. Надо, чтобы они подошли к матчу в оптимальном состоянии. В Шотландии всегда сложно играть. Там достаточно специфический футбол. Шотландские футболисты достаточно хорошо подготовлены. Я не думаю, что будет просто играть с Шотландией", - сказал Буряк.

Читайте такжеДе Дзерби: Луческу - маэстро. Отношусь к нему с большим уважением
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонид Буряк Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
14.12.2021 в 08:11
Наивный леня!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...