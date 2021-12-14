Буряк: Вся борьба за трофей между Динамо и Шахтером впереди

Известный украинский тренер Леонид Буряк высказался о матче 18-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" (1:1), а также прокомментировал гонку за чемпионство киевлян с "Шахтером".

"С "Зарей" динамовцы сыграли хорошую игру. Не может же команда все выигрывать. "Заря" - это достаточно хороший соперник. Луганчане накануне поединка также в еврокубках играли. Киевляне очень много создали в матче с "Зарей", но подвела реализация. Хотя в принципе мне игра "Динамо" понравилась. Единственная проблема – это реализация голевых моментов.

Борьба за чемпионство киевлян с "горняками"? Одна игра может поменять положение команд в таблице. Да, сейчас у "Шахтера" есть преимущество, но это преимущество в два очка. Я думаю, что вся борьба впереди.

Футболисты "Динамо" и "Шахтера" не будут играть весной в еврокубках. Как-то это повлияет на игру сборной Украины с шотландцами? Два года назад сборная Шотландии была другой командой. Нужно готовиться к серьезной игре. Я думаю, тренеры сборной заинтересованы в том, как наши ведущие футболисты подготовятся к поединку. Сейчас у них есть месяц отдыха.