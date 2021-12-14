Против Зари у Динамо наблюдалось эмоциональное истощение. Эксперты о 18-м туре УПЛ

Известные украинские тренеры Илья Близнюк и Александр Севидов вместе с экс-арбитров ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги последнего в 2021 году тура УПЛ.

"Мариуполь" - "Днепр-1" 0:3

Илья Близнюк: До 11-метрового удара была равная игра. Первый гол плюс удаление перед перерывом Кащука предрешили исход матча. Эти два события стали ключевыми в поражении азовцев. Команды ушли на отдых в разных настроениях. Первый тайм прошел без особых моментов, шла борьба за центр поля, и за контроль ситуацией. "Мариуполь" грамотно перекрыл все сильные стороны соперника, не дав ему развернуться. Имея приемлемую фору, как в счете, так и на одного игрока, второй тайм прошел с очевидным преимуществом днепрян, которые на классе довели победу до логического завершения. Забили два мяча, хотя могли и больше. Один только Довбык имел два голевых шанса забить. Уверенная победа "Днепр-1".

"Ингулец" - "Десна" 2:1

Александр Севидов: Игровым и территориальным преимуществом владела "Десна", а матч выиграли хозяева. "Ингулец" изначально выбрал тактику: плотная и низкая игра в обороне, с надеждой на контратаки, которую применял во всех матчах первого круга. В первом тайме у черниговцев был единственный момент забить лишь за пять минут до перерыва, но Безбородько его не использовал. А хозяева были близки забить дважды, но Гопей сыграл не лучшим образом. Все-таки мяч нашел сетку ворот "Десны", после стандарта, где защитники пассивно наблюдали, как Поспелов забивает. Долгожданный, вымученный, но гол. Нужно отметить, что "Десна" подошла к поединку с большими кадровыми потерями. Три основных полузащитника Домбровский, Тотовицкий и Калитвинцев не вышли на поле - и это оказалось существенной потерей. Особенно двое последних, от которых зависит построение игры, футболисты, умеющие классным пасом вывести партнеров на ударную позицию. Правда, это не оправдание для команды, ставящей высокие цели. "Десне" призовые места не светят, вылет не грозит, можно играть свободно, и раскрепощенно. Так игра и проходила, они доминировали, но не пытались любой ценой ее выиграть. "Ингулец" забив второй мяч "с раздевалки", не без ошибки и помощи Болбата, в дальнейшем облегчил себе задачу, не давая развернуться "северянам" у своих владений. "Десна" смогла забить красивый гол престижа. "Ингулец" заслужил вымученную, долгожданную, но победу. Вырвали ее зубами.

"Александрия" - "Шахтер" 1:2

Илья Близнюк: Команды выдали очень интересную игру, которая доставила морально-эстетическое наслаждение всей футбольной общественности. Мы увидели накал, борьбу на каждом участке поля, тактическую и техническую выучку футболистов, и, конечно же, индивидуальное мастерство. "Александрия" бросила вызов нашему гранду, достойно выглядела, и показала очень качественную игру. И то, что "Шахтер" по ходу проигрывал было закономерно. Но все решили замены в составе "горняков". Вышедшие Соломон и Мораес более опытные и мастеровитые, решили исход трудного матча в пользу гостей. Они перевернули игру и принесли победу, если бы не ошибка Цурикова, который в простой ситуации киксанул и сбросил мяч на ход Мораесу. И тут сработало чутье нападающего, выдвинулся вперед, проткнул мяч мимо вратаря и забил. Нелогичный, но гол. У александрийцев также забил вышедший на замену Кожушко. Получился парад удачных замен со стороны обоих тренеров. И когда "Шахтер" пропустил, наконец, мы увидели заведенных и по-спортивному злых футболистов. Команда начала играть с агрессией, быстро вперед, прибавили в движении, разозлились, запрессинговали и получили результат. "Шахтер" как всегда, и не только в этом матче, начинает играть не спеша, вальяжно, в подсознании надеясь, если забьем не сейчас, то позже. А тут попали на мотивированного соперника, который заставил проснуться и очнуться. Да, "Шахтер" выиграл в неимоверно трудном матче, проще говоря, унес ноги. Нужно похвалить "Александрию", показавшую игру на приличном уровне. Одни уходят на зимнюю паузу с гордо поднятой головой, другие могут гордиться хорошей игрой. Ничья - вот справедливый итог такого матча.

"Верес" - "Рух" 1:1

Александр Севидов: Команды любящие играть от обороны на контратаках. Когда встречаются два соперника оборонительного плана, кто будет атаковать первым? Мы увидели больше суеты, борьбы, простой футбол, типичный для "Вереса". Ни о какой красоте в таких матчах речи быть не может, на первом месте результат, и каждое приобретенное очко для них золотое. Первый тайм практически был без моментов, единственный, и то спонтанный, создал "Рух": мяч попал в перекладину. Второй тайм прошел чуть веселее, команды обменялись голами, "Верес" мог и выиграть, при счете 1:0 имел прекрасный момент, и забей второй мяч, игра бы закрылась. Не забили в чужие, и получили в свои. Много комментировать нечего, игра вышла боевой, может не зрелищной в комбинационном плане, команды не хотели уступать, тем более проигрывать, на поле было равенство, поэтому ничейный результат отвечает тому, что показали оппоненты.

"Львов" - "Ворскла" 1:1

Александр Севидов: Игра прошла, словно на качелях, где любая команда могла, как победить, так и проиграть. "Львов" понравился своей в хорошем смысле футбольной наглостью. Они хотели воспользоваться кадровыми проблемами "Ворсклы", тем более в самом начале матча ушел с поля Пердута. У полтавчан сейчас беда: есть обойма, а дальше заменить некем. Приходится привлекать юношей из U-19. Львовяне больше доминировали, острее атаковали, больше создали голевых моментов. Чего только стоит упущенный шанс в первом тайме, когда Зозуля с трех метров пробил во вратаря. Нехватка мастерства? Наверное. И во втором тайме "Львов" нагнетал, атаковал, но пропустил. Первый удар в рамку полтавчан закончился голом. Затем гости отошли полностью назад, играя на удержание счета, но хозяева своей настырностью заставили "Ворсклу" капитулировать. Желание и агрессия принесли свои плоды. Вышедший на замену Ременяк в очередной атаке сравнял счет. В пропущенном мяче можно предъявить претензии вратарю Ткаченко, прозевавшего удар в ближний, "вратарский" угол. Хозяева имели еще моменты, чтобы вырвать победу, но не хватило удачи. Игра "Львова" смотрится, может не настолько техничные футболисты, но этот недостаток покрывают самоотдачей и дисциплиной. Лвовяне были ближе к победе, и при том с доминирующим преимуществрм, как по игре, так и по моментам. Очко для них как потеря, а для полтавчан приобретение.

"Черноморец" - "Металлист 1925" 2:1

Александр Севидов: Два быстрых гола, положили путь к победе одесситов. Харьковчане еще не успели выйти из раздевалки, а уже 0:2. А вот второй гол сыграл злую шутку с "Черноморцем", попылили еще 10-15 минут и успокоились, думая, что за счет мастерства смогут удержать результат и довести матч до победы. Но пока мастерства как таково еще мало. Есть задор, желание, есть скорость, нет опыта. И "М1925" в первом тайме и во втором создал несколько голевых моментов, но вратарь хозяев Кучерук играл безупречно в течение всего матча. Он много выручал, и его смело можно назвать лучшим в составе одесситов. Тяжелая победа "Черноморца", где результат стоял на первом месте. Им победа нужна была как воздух, чтобы со спокойной душой и хорошим настроением уйти в отпуск. И у них это получилось! "М1925" испытывает игровой кризис, и пока не наведут порядок в обороне, выйти из пике будет сложно. Недопустимо играть так в Премьер-лиге. При первом голе что мы увидели? Авагимян с мячом у самой бровки, набирает ход и обходит, как стойки, трех игроков защиты, которые позволяют ему проникнуть в штрафную с завершающим ударом. Ни подстраховки, ни умения сыграть в отборе один в один. У команды нет тактической схемы, вся игра построена на контроле мяча, а при потере, при переходе из атаки в оборону, наступает катастрофа. Нет четких построений, как команда обороняется, нет плотности между линиями, нет подстраховки и нет игровой дисциплины. Когда Кравченко забивал второй гол, один игрок сзади него остановился, не пытаясь помешать ударить, другой перед ним также выключился из борьбы. В итоге вокруг одессита образовалось большое пространство, и Кравченко забил без помех гол-красавец. Команда распластана по всему полю, никакой компактности, ни по горизонтали, ни по вертикали. Нужно навести порядок в построении линий, и плясать от печки, то есть от обороны. Да, были у "М1925" шансы сыграть вничью, но элементарные ошибки защиты, все перечеркнули. Хорошо, что вначале чемпионата набрали очки, но с такой игрой после паузы будет сложно удержаться в элите.

"Динамо" - "Заря" 1:1

Александр Севидов: Аллахьяр передал привет "Динамо" в честь своего ухода из клуба. И в пропущенном мяче, есть большие претензии к защите, особенно к паре центральных. В штрафной, по центру образовалась огромная дыра, пустота, где игрок принял мяч стоя спиной к воротам, подумал, развернулся и забил. Не позволительно игрокам сборной, хоть и молодым - а молодость это быстрота и резкость - давать столько времени сопернику распоряжаться моментом. Количество защитников есть, а качества отбора на пятачке нет. Никто не успел закрыть эту брешь. В принципе, "Динамо" контролировало игру, за исключением отрезка в начале второго тайма, команда расслабилась и сразу же пропустила. В эти 10 минут просматривалась расхлябанность, и как итог потеря мяча на ровном месте. Правда, затем снова завладели инициативой, начав планомерно раскачивать "Зарю". Луганчане за счет грамотной организации игры, плотно и низко оборонялись, действуя на контратаках cумели достойно отстоять ничью. По такой схеме они играли против "Буде/Глимт", это же и применили с "Динамо". И сработало. Смена вектора тактического плана, исходит от того, кто у Скрипника остался в наличии. Контролировать мяч, как в прошлом чемпионате уже не получается, прессинговать долго на половине соперника также не выходит, поэтому они играют ритмично. Все делается на короткий промежуток времени. "Динамо" переигрывало соперника, создали достаточное количество моментов, чтобы забить победный гол, но безупречно играл Мацапура. Нужно отметить его прогресс, он вырос на глазах, быстро прибавляет в мастерстве, хорошо действует как на линии ворот, так и на выходе. Мы помним как в начале, он допускал простые ошибки. Как показалось, у "Динамо" наблюдается эмоциональное истощение, они бегут, стараются, но нет той легкости, скорости, с которой начинали чемпионат. Поэтому, зимняя пауза им нужна как воздух. 1:1 в пользу "Шахтера". Для "Динамо" негативный результат, а "Заре" это в плюс.

"Колос" - "Минай" 2:1

Сергей Шебек: Если после игры спросить, кто из команд аутсайдер, а кто середняк в таблице, то ответить будет очень сложно. "Колос" до встречи с "Минаем" одержал три победы, но они были настолько убогими, что трудно их назвать заслуженными. Это тот случай, когда есть результат, и абсолютно нет игры. Все на случайности, на Фарте, или элементарных ошибках соперника. И в последнем матче перед перерывом мы не увидели, что-то привлекательное и новое. Опять повезло вырвать незаслуженную победу. Все шло к тому, что закарпатцы могли выиграть первую игру на выезде, и это не было бы сенсацией. Первая серьезная атака закончилась голом. Здорово разыграли комбинацию, и Вишневский красивым ударом расписался в воротах ковалевцев. На протяжении остальных 75-и минут грамотно оборонялись, делая выпады в контратаках, а "Колос" мучился, не зная как вскрыть насыщенную оборону гостей. В первом тайме у них было два опасных момента, правда, вхолостую. "Минай" ни в чем не уступал хозяевам, достойно отвечал, напрягал, где заводилой был Мякушко. Он заметно освежил игру, умело разгонял атаки, и был лучшим игроком команды. А за две минуты до конца матча случайность повернулась лицом к "Колосу". Сначала получили вознаграждение в виде непонятного пенальти, а затем заработали неочевидный штрафной удар, когда арбитр повелся на падение Кариоки. После последней игры с "Александрией" наставник "Миная" Леонов, видимо недовольный действиями вратаря Кучера, допустившего две ошибки, доверил место Пенькову, но опять... Не зря отмечал, что у команды проблемы с вратарями. Подача со штрафного, мяч опускается в точке площади ворот, кипер должен играть на выходе, но стоит на линии, глядя, как соперник забивает. Это вратарский мяч, и вратарская ошибка. При серой и невыразительной игре "Колос" добывает четвертую победу подряд. А "Минай", который заслужил не меньше, чем ничью, уезжает с бубликом в кармане.