С опытом игры за Челси. Шахтёр интересуется бразильским вингером

"Шахтер" заинтересован в подписании вингера Кенеди, который выступает за "Фламенго" на правах аренды из "Челси". Арендное соглашение рассчитано до лета 2022 года.

По данным UOL, в переходе 25-летнего бразильца заинтересован главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби. Отмечается, что по просьбе наставника представители "Шахтера" уже связались с "Челси". С "Фламенго" пока не контактировали.

Бразильский клуб заплатил "Челси" за годичную аренду Кенеди 500 тысяч евро. Также в договоре между клубами есть опция выкупа игрока за 10 миллионов евро.

Кеннеди провел 17 матчей за "Фламенго" во всех турнирах, в которых отметился одним голом и результативной передачей.

Бразилец стал игроком "синих" в 2015 году. С тех пор вингер отыграл 27 матчей за "Челси" во всех турнирах, записав на свой счет по 3 забитых мяча и ассиста. В последние годы "синие" предпочитают отдавать Кенеди в аренду. Он уже успел поиграть за "Уотфорд", "Ньюкасл", "Хетафе" и "Гранаду".