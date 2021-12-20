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С опытом игры за Челси. Шахтёр интересуется бразильским вингером
В трансфере игрока заинтересован Роберто Де Дзерби
Фото: Flamengo_en
"Шахтер" заинтересован в подписании вингера Кенеди, который выступает за "Фламенго" на правах аренды из "Челси". Арендное соглашение рассчитано до лета 2022 года.
По данным UOL, в переходе 25-летнего бразильца заинтересован главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби. Отмечается, что по просьбе наставника представители "Шахтера" уже связались с "Челси". С "Фламенго" пока не контактировали.
Бразильский клуб заплатил "Челси" за годичную аренду Кенеди 500 тысяч евро. Также в договоре между клубами есть опция выкупа игрока за 10 миллионов евро.
Кеннеди провел 17 матчей за "Фламенго" во всех турнирах, в которых отметился одним голом и результативной передачей.
Бразилец стал игроком "синих" в 2015 году. С тех пор вингер отыграл 27 матчей за "Челси" во всех турнирах, записав на свой счет по 3 забитых мяча и ассиста. В последние годы "синие" предпочитают отдавать Кенеди в аренду. Он уже успел поиграть за "Уотфорд", "Ньюкасл", "Хетафе" и "Гранаду".
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