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С опытом игры за Челси. Шахтёр интересуется бразильским вингером

Премьер-лига
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В трансфере игрока заинтересован Роберто Де Дзерби

С опытом игры за Челси. Шахтёр интересуется бразильским вингером

Фото: Flamengo_en

Новина українською

"Шахтер" заинтересован в подписании вингера Кенеди, который выступает за "Фламенго" на правах аренды из "Челси". Арендное соглашение рассчитано до лета 2022 года.

По данным UOL, в переходе 25-летнего бразильца заинтересован главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби. Отмечается, что по просьбе наставника представители "Шахтера" уже связались с "Челси". С "Фламенго" пока не контактировали.

Бразильский клуб заплатил "Челси" за годичную аренду Кенеди 500 тысяч евро. Также в договоре между клубами есть опция выкупа игрока за 10 миллионов евро.

Кеннеди провел 17 матчей за "Фламенго" во всех турнирах, в которых отметился одним голом и результативной передачей.

Бразилец стал игроком "синих" в 2015 году. С тех пор вингер отыграл 27 матчей за "Челси" во всех турнирах, записав на свой счет по 3 забитых мяча и ассиста. В последние годы "синие" предпочитают отдавать Кенеди в аренду. Он уже успел поиграть за "Уотфорд", "Ньюкасл", "Хетафе" и "Гранаду".

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Кенеди
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Источник:
UOL

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Комментарии (2)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
20.12.2021 в 14:01
Норм будет приобретение,думаю замена Исмаили самое то,да и опыт в Европе,плюс в команде полно бразил
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
20.12.2021 в 12:28
Нет, бразильский клуб совершенно точно не выкупит за 10 млн евро вингера с такой неубедительной статистикой
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