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Бондаренко: Намерен бороться за место в стартовом составе Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек "горняков" поделился ожиданиями от зимних сборов

Бондаренко: Намерен бороться за место в стартовом составе Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал, как провел отпуск, и поделился ожиданиями от зимних сборов.

– Возвращаемся с положительными эмоциями – все уже успели соскучиться по нашему делу! Дома с семьями отдохнули, зарядились позитивными эмоциями и готовы к работе.

– Где и как ты провел отпуск?

– Сначала вместе с девушкой и друзьями был в Доминикане, а потом – в семейном кругу дома. Я очень давно не виделся с родителями, так что уделил им время.

– Расскажи, каких врачей прошел во время медосмотра?

– Прошел всех шестерых врачей. Меня полностью осмотрели и сказали, что здоров и готов к нагрузкам.

– Каковы ожидания от зимних сборов?

– Хочется набрать хорошую форму и бороться за место в стартовом составе.

– Поддерживал форму дома?

– В первые дни отдыхал, а потом уже занимался. Думаю, сейчас на сборах будет достаточно времени, чтобы набрать форму, - сказал Бондаренко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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