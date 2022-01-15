Гецко – о главном претенденте на чемпионство УПЛ: Я отдаю предпочтение Шахтеру

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко поделился мнением на счет чемпионата Украины:

“ – Иван, кто главный претендент на победу в чемпионате?

– К сожалению, и в нынешнем сезоне судьба золотых медалей снова решится в соперничестве грандов - "Динамо" и "Шахтера". Остальные – на подтанцовке. Третья сила не повилась.

Я отдаю предпочтение “горнякам”, на финише осенней части сезона они оторвались от динамовцев на два очка и думаю, что своего уже не упустят. Тем более, что в отличие от киевлян “Шахтер” не занялся распродажей своих ведущих исполнителей.

– Какая команда завоюет бронзовые медали?

– Я хочу, чтобы бронза досталась “Днепру-1”. Почему? На мой взгляд, подопечные Игора Йовичевича прибавили в сбалансированности, что нашло свое отражение на качестве командных действий.

– Назовите четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?

– Несмотря на появление у руля “Черноморца” Романа Григорчука, который громко заявил о себе в чемпионатах сразу нескольких стран, одесситам будет сложно избежать переходных матчей за сохранение прописки в элите. Как и “Львову”. А вот “Минаю” и “Мариуполю” придется понизиться в классе.

– Какой футболист запомнился вам в первой части сезона?

– Артем Довбик, стабильно забивавший в чемпионате, нападающий был полезен и в сборной. Многие мои коллеги нахваливали горняка Mихаила Mудрыка, но, на мой взгляд, он феерил в тех матчах, в которых соперник был слабее. Хотя это перспективный полузащитник. Ждем продолжения.

– Что скажите об уровне чемпионата по сравнению с прошлыми годами?

– На мой взгляд, он повышается, несмотря на происки коронавируса. Конечно, хотелось бы, чтобы более интригующим было соперничество за чемпионское звание. Остается надеяться, что с возвращение в элиту “Металлиста”, прогресса “Днепра-1” в следующем сезоне так и будет. Украинскому футболу очень нужна третья сила…”, – сказал Гецко.