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Гецко – о главном претенденте на чемпионство УПЛ: Я отдаю предпочтение Шахтеру
Также считает, что чемпионату нужна третья сила
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко поделился мнением на счет чемпионата Украины:
“ – Иван, кто главный претендент на победу в чемпионате?
– К сожалению, и в нынешнем сезоне судьба золотых медалей снова решится в соперничестве грандов - "Динамо" и "Шахтера". Остальные – на подтанцовке. Третья сила не повилась.
Я отдаю предпочтение “горнякам”, на финише осенней части сезона они оторвались от динамовцев на два очка и думаю, что своего уже не упустят. Тем более, что в отличие от киевлян “Шахтер” не занялся распродажей своих ведущих исполнителей.
– Какая команда завоюет бронзовые медали?
– Я хочу, чтобы бронза досталась “Днепру-1”. Почему? На мой взгляд, подопечные Игора Йовичевича прибавили в сбалансированности, что нашло свое отражение на качестве командных действий.
– Назовите четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?
– Несмотря на появление у руля “Черноморца” Романа Григорчука, который громко заявил о себе в чемпионатах сразу нескольких стран, одесситам будет сложно избежать переходных матчей за сохранение прописки в элите. Как и “Львову”. А вот “Минаю” и “Мариуполю” придется понизиться в классе.
– Какой футболист запомнился вам в первой части сезона?
– Артем Довбик, стабильно забивавший в чемпионате, нападающий был полезен и в сборной. Многие мои коллеги нахваливали горняка Mихаила Mудрыка, но, на мой взгляд, он феерил в тех матчах, в которых соперник был слабее. Хотя это перспективный полузащитник. Ждем продолжения.
– Что скажите об уровне чемпионата по сравнению с прошлыми годами?
– На мой взгляд, он повышается, несмотря на происки коронавируса. Конечно, хотелось бы, чтобы более интригующим было соперничество за чемпионское звание. Остается надеяться, что с возвращение в элиту “Металлиста”, прогресса “Днепра-1” в следующем сезоне так и будет. Украинскому футболу очень нужна третья сила…”, – сказал Гецко.
Напомним, что после первой части УПЛ "Шахтер" опережает "Динамо" на два очка в турнирной таблице. Третий "Днепр-1" уступает киевлянам на пять зачетных пунктов.
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