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Заря сообщила об изменениях в количестве спаррингов на сборе в Турции

Премьер-лига
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Вместо четырех соперников будет пять

Заря сообщила об изменениях в количестве спаррингов на сборе в Турции

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Заря" сообщила об изменениях в количестве спаррингах на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.

К четырем запланированным ранее совместным тренировкам добавилась еще одна. 20 января луганчане встретятся с футбольным клубом "Сабах", представляющий Азербайджан.

Остальные даты и соперники остаются неизменны: 19 января - с польским футбольным клубом "Погонь". 23 числа - с "Актобе", 27 числа с польским "Ракувом" и с сербским "Спартаком" 31 января.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря Луганск

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