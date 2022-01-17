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Заря сообщила об изменениях в количестве спаррингов на сборе в Турции
Вместо четырех соперников будет пять
Фото: ФК Заря Луганск
"Заря" сообщила об изменениях в количестве спаррингах на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.
К четырем запланированным ранее совместным тренировкам добавилась еще одна. 20 января луганчане встретятся с футбольным клубом "Сабах", представляющий Азербайджан.
Остальные даты и соперники остаются неизменны: 19 января - с польским футбольным клубом "Погонь". 23 числа - с "Актобе", 27 числа с польским "Ракувом" и с сербским "Спартаком" 31 января.
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Источник:ФК Заря Луганск
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