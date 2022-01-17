Заря сообщила об изменениях в количестве спаррингов на сборе в Турции

"Заря" сообщила об изменениях в количестве спаррингах на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.

К четырем запланированным ранее совместным тренировкам добавилась еще одна. 20 января луганчане встретятся с футбольным клубом "Сабах", представляющий Азербайджан.

Остальные даты и соперники остаются неизменны: 19 января - с польским футбольным клубом "Погонь". 23 числа - с "Актобе", 27 числа с польским "Ракувом" и с сербским "Спартаком" 31 января.