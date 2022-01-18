Ассистент Луческу: Каждый день мы будем повышать нагрузки

Ассистент главного тренера "Динамо" Эмиль Карас рассказал, в каком состоянии команда подошла к старту первого зимнего сбора в Испании.

– Эмиль, в каком настроении команда начала работу на сборе?

– Настроение в команде хорошее. Чувствуется усталость после четырех рабочих дней, проведенных в Киеве. Были большие нагрузки плюс смена газона – естественно, это сложно дается игрокам. Условия здесь прекрасные. Надеюсь, эти десять дней мы проведем плодотворно и приведем в порядок игроков, как в плане физической подготовки, так и с точки зрения игровой практики, мышления, работы над тактикой. Надеемся, это будет хороший сбор для нашей команды, и игроки пройдут его без травм и болезней.

– Легко ли тренерский штаб отпустил Виталия Миколенко?

– Это нормально, что игроки переходят в хорошие клубы, в хорошие футбольные страны. Это большой плюс для "Динамо", для всех наших игроков. Все должны стремиться к лучшему, к большему. Этот трансфер должен послужить хорошим примером для того чтобы игроки и дальше прогрессировали.

– В команду вернулся Дубинчак – это замена Миколенко?

– Ему нужно это доказывать. И не только ему, а и всем игрокам. Все начинается с чистого листа. Новый год все игроки начинают практически с нуля. Понятно, что у кого-то больше опыта, у кого-то больше мастерства, но на сборах всегда есть возможность показать себя с лучшей стороны. Все зависит от каждого, от его вклада в работу.

– Игроки подошли к сбору уже набрав определенные физические кондиции и в ближайшее время уже можно будет работать над тактикой?

– Они начали работать дома. У каждого был план подготовки и каждый должен был себя подготовить к этому сбору. Мы не начинали с нуля. Каждый игрок должен был выполнить определенный объем работы, который был отправлен тренером по физической подготовке и скоординирован с главным тренером. Каждый день мы будем повышать нагрузки. Естественно, будет работа и над тактикой, для этого сборы и существуют. Скоро уже и игры начинаются. Так что Мистер во всеоружии готовит команду к возобновлению сезона.

– На подготовку Карлоса де Пены повлияла болезнь, перенесенный COVID. В ближайшие дни ему предстоит догнать общую группу?

– Каждый игрок после болезни или травмы должен пройти определенный этап подготовки. Он не может сразу работать со всеми игроками. Под присмотром врачей и тренеров по физподготовке он будет готовиться и выполнять определенный объем работы, чтобы присоединиться к общей группе.

– Как скоро Карлос, а также Артем Беседин смогут присоединиться к группе?

– Все зависит от тренерского штаба и состояния игрока. Что касается Карлоса, его готовность еще будет проверять медицинский штаб – не осталось ли последствий после перенесенного COVID – проверят легкие, сердце, общее состояние, - подытожил Карас.