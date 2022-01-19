Игроки Шахтера окунулись в Средиземное море на Крещение - ВИДЕО

Футболисты донецкого "Шахтера" отпраздновали Крещение во время учебно-тренировочного сбора команды в Турции. Однако вместо проруби игроки окунулись в Средиземное море.

Так, Тарас Степаненко и Николай Матвиенко ранним утром 19 января отправились на пляж. Позже к партнерам по команде присоединился и Андрей Пятов.