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Игроки Шахтера окунулись в Средиземное море на Крещение - ВИДЕО

Премьер-лига
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(1 голосов)

Футболисты даже не сборах не отказались от традиции

Игроки Шахтера окунулись в Средиземное море на Крещение - ВИДЕО

Фото: instagram.com/tarasstepanenko

Новина українською

Футболисты донецкого "Шахтера" отпраздновали Крещение во время учебно-тренировочного сбора команды в Турции. Однако вместо проруби игроки окунулись в Средиземное море.

Так, Тарас Степаненко и Николай Матвиенко ранним утром 19 января отправились на пляж. Позже к партнерам по команде присоединился и Андрей Пятов.

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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ukrop68 (Львів)
19.01.2022 в 16:30
Русокротоферма,довожу до вашого відома,що такої традиції,як пірнати в Середземне море,або у будь яку водойму,в Україні ніколи не було.!
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+1
0
Savage0059 (Kyiv)
19.01.2022 в 16:12
Тоже люблю на крещение окунуться. В Средиземное море. Но я не привередливый, можно и в Красное тоже окунуться, и в Эгейское...
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0
-1
chakvoron (Хоростків)
19.01.2022 в 14:57
В Середземне море то вам не в Сіверський Донець пірнати....
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+3
0


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