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Игроки Шахтера окунулись в Средиземное море на Крещение - ВИДЕО
Футболисты даже не сборах не отказались от традиции
Фото: instagram.com/tarasstepanenko
Футболисты донецкого "Шахтера" отпраздновали Крещение во время учебно-тренировочного сбора команды в Турции. Однако вместо проруби игроки окунулись в Средиземное море.
Так, Тарас Степаненко и Николай Матвиенко ранним утром 19 января отправились на пляж. Позже к партнерам по команде присоединился и Андрей Пятов.
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Источник:ФК Шахтер
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