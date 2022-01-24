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Пятов: Для того и есть такие длинные сборы, чтобы к их концу все были на должном уровне
Горняки провели первый спарринг на турецких сборах
Фото: ФК Шахтер Донецк
Капитан "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о
– Твое резюме после матча? Удалось ли выполнить установку главного тренера?
– Честно скажу: второй тайм, наверное, был немного получше, выходили из обороны, а в первом где-то не получалось. Но это нормально, для того и есть такие длинные сборы, чтобы к их концу все были на должном уровне.
– Как оценишь соперника? Чем он был опасен?
– С этой командой встречались года два назад и тогда также столкнулись с высоким прессингом. Я помню тот матч. Мы победили 2:0, по-моему, проведя две контратаки, а они прессинговали очень хорошо, игра у нас не очень получалась. Смотрел, что они на третьем месте в своем чемпионате и ведут борьбу за второе. Хорошая, организованная команда.
– Какое настроение у "Шахтера"? Потихоньку набираете игровые кондиции?
– Все показывают игры. Конечно, много тактики, тренировки бывают разными. То, что у тренеров запланировано, они хотят осуществить, а мы обязаны выполнить. И мы понимаем, что в играх будет легче.
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