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Источник: Базель хочет подписать Супрягу или Сикана
Швейцарский клуб уже ведет переговоры по игрокам
фото: Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua
Швейцарский "Базель" намерен подписать нападающего "Динамо" Владислава Супрягу или форварда "
Как сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас, оба украинских гранда уже получили официальные предложения по трансферу.
"Динамо" и "Шахте"р получили официальные предложения от "Базеля" по покупке их игроков. Швейцарский клуб хочет усилить позицию нападающего, на которой видит либо Супрягу, либо Сикана. Одного или другого.
Владислава и Данила "Базель" оценивает примерно в одну сумму. Речь идет о платной аренде с опцией выкупа. Переговоры с "Динамо" и "Шахтером" на официальном уровне продолжаются уже месяц, но консенсуса пока не приносят", — написал Бурбас.
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