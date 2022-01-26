Источник: Базель хочет подписать Супрягу или Сикана

Швейцарский "Базель" намерен подписать нападающего "Динамо" Владислава Супрягу или форварда " Шахтера " Даниила Сикана.

Как сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас, оба украинских гранда уже получили официальные предложения по трансферу.

"Динамо" и "Шахте"р получили официальные предложения от "Базеля" по покупке их игроков. Швейцарский клуб хочет усилить позицию нападающего, на которой видит либо Супрягу, либо Сикана. Одного или другого.

Владислава и Данила "Базель" оценивает примерно в одну сумму. Речь идет о платной аренде с опцией выкупа. Переговоры с "Динамо" и "Шахтером" на официальном уровне продолжаются уже месяц, но консенсуса пока не приносят", — написал Бурбас.