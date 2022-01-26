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Источник: Базель хочет подписать Супрягу или Сикана

Премьер-лига
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(1 голосов)

Швейцарский клуб уже ведет переговоры по игрокам

Источник: Базель хочет подписать Супрягу или Сикана

фото: Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua

Новина українською

Швейцарский "Базель" намерен подписать нападающего "Динамо" Владислава Супрягу или форварда "Шахтера" Даниила Сикана.

Как сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас, оба украинских гранда уже получили официальные предложения по трансферу.

"Динамо" и "Шахте"р получили официальные предложения от "Базеля" по покупке их игроков. Швейцарский клуб хочет усилить позицию нападающего, на которой видит либо Супрягу, либо Сикана. Одного или другого.

Владислава и Данила "Базель" оценивает примерно в одну сумму. Речь идет о платной аренде с опцией выкупа. Переговоры с "Динамо" и "Шахтером" на официальном уровне продолжаются уже месяц, но консенсуса пока не приносят", — написал Бурбас.

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В статье: Базель Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Супряга Даниил Сикан
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.01.2022 в 17:21
Пошли играть с Супрягой..... чего его так троллят?))))
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+2
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.01.2022 в 17:14
Думаю ні той ні той не заграють там.
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+2
-2
fanat_football (Херсон)
26.01.2022 в 16:54
Отпускайте хлопца. Пусть потолкается в европейских командах. Это даст ему уверенности. Через год-другой станет отличным игроком.
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+2
-3
Hanter44 (Baburka)
26.01.2022 в 16:22
Вот это уровень подачи новостей!!!! В заглавии СУПРЯГА,МУДРИК....А по тексту Мудрик переродился в СИКАНА!!!!
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+2
-5


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