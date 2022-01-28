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Мораес и Мудрик в запасе, Мариуполь с арендованными. Стали известны составы на матч Шахтер - Мариуполь
Встреча начнется в 16:00
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 28 января донецкий "Шахтер" проведет второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "горняков" будет украинский клуб - "Мариуполь". Хотя изначально донецкая команда должна была сыграть против тезок из Солигорска.
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби определился со стартовым составом на поединок:
Состав "Шахтера": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Маркос, Бондаренко, Нерес, Патрик, Педриньо, Фернандо.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Витао, Винисиус, Корниенко, Фарина, Бондарь, Степаненко, Майкон, Тете, Мудрик, Судаков, Мораес, Сикан.
Состав "Мариуполя": Турбаевский, Драмбаев, Быков, Меличенко, Стасюк, Мишнев, Очеретько, Свитюха, Шостак, Кащук, Гончарук
Запасные: Гальчук, Удод, Холод, Козик, Хромей
Напомним, товарищеский матч между командами начнется в 16:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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