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Мораес и Мудрик в запасе, Мариуполь с арендованными. Стали известны составы на матч Шахтер - Мариуполь

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Встреча начнется в 16:00

Мораес и Мудрик в запасе, Мариуполь с арендованными. Стали известны составы на матч Шахтер - Мариуполь

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 28 января донецкий "Шахтер" проведет второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "горняков" будет украинский клуб - "Мариуполь". Хотя изначально донецкая команда должна была сыграть против тезок из Солигорска.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби определился со стартовым составом на поединок:

Состав "Шахтера": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Маркос, Бондаренко, Нерес, Патрик, Педриньо, Фернандо.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Витао, Винисиус, Корниенко, Фарина, Бондарь, Степаненко, Майкон, Тете, Мудрик, Судаков, Мораес, Сикан.

Состав "Мариуполя": Турбаевский, Драмбаев, Быков, Меличенко, Стасюк, Мишнев, Очеретько, Свитюха, Шостак, Кащук, Гончарук
Запасные: Гальчук, Удод, Холод, Козик, Хромей

Напомним, товарищеский матч между командами начнется в 16:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (2)
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Виктор 2209 (Мехико)
28.01.2022 в 15:45
Матч года)
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MaximSK (Киев)
28.01.2022 в 15:35
В основе только 3 украинца, в лимит не попадают.
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