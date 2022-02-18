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"Соседний микрорайон останется без света". В Десне рассказали, почему не включают подогрев стадиона
Владимир Левин - о возможном переносе домашнего матча с "Динамо"
Фото: wikipedia.org
Президент черниговской "Десны" Владимир Левин высказался о возможном изменении места проведения матча 20 тура УПЛ против киевского "Динамо".
- Мы должны рассчитывать на определенные погодные условия. Поле у нас накрыто, все готово. Надеюсь, что не будет сильного мороза.
- То есть все зависит от погоды?
- Да, все зависит только от погодных условий. Альтернативные варианты места проведения матча еще не рассматриваем, потому что на данный момент поле полностью готово. Мы сделали подогрев газона, но он не подключен. Стадион является государственным, и мы рассчитываем, что этот вопрос должен решаться совместными усилиями.
Пока что этот вопрос снова будет немного подвешен. Дело в том, что для подключения подогрева необходимо сделать дополнительную подстанцию. Если мы сегодня сделаем подключение, то микрорайон, который находится рядом, будет отключаться из-за перегрузки сети. Если бы стадион находился в нашей собственности, то мы бы нашли возможность для подключения. Футбольный клуб "Десна" сделал со своей стороны все, что можно, — сказал Левин.
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