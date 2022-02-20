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Третья машина ВАР будет с ограничением по скорости в 90 км/час
Это серьезно ограничит количество матчей, на которых она сможет присутствовать
Фото: Александр Приходько
Ведущий ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов рассказал об особенностях 3-ей машины ВАР и почему система не сможет покрыть все матчи тура.
Сообщается, что в первом весеннем туре УПЛ система видео-рефери будет использована на 5 матчах.
ВАР будет работать на матчах: "Динамо" – "Ингулец", "Металлист 1925" – "Шахтер", "Ворскла" – "Верес", "Днепр-1" – "Десна" и "Черноморец" – "Мариуполь".
"Вопрос в том, сколько максимум матчей смогут три машины закрывать. Сугубо теоретически – все 8, если разбрасывать с понедельника по пятницу.
Но это будет очень сложно сделать логистически. Расскажу, что слышал об этой третьей машине. По своему фаршу-оборудованию она такая же, как и другие. Но сам автомобиль – фургон на колесах, у которого есть особенность. Машина оборудована устройством ограничения скорости не более 90 км/ч.
Если ограничитель уберется, тогда не будет гарантии от производителя автомобиля на ремонт. Что такое 90 км/ч? Если матч в субботу во Львове вечером, то пока машину выключат, скрутят провода... До Харькова или Днепра за день не доедет", – рассказал ведущий ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов.
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