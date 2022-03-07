Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: Пытаемся вывезти детей из академии Шахтера в Хорватию
Донецкий клуб готов спасать своих воспитанников от войны
Фото: ФК Шахтер Донецк
Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал, как "горняки" будут помогать своей академии в условиях войны в Украине.
"Я с Сергеем Палкиным на связи 24 часа в сутки. Мы занимаемся тем, чтобы наших детей вывезли в Хорватию, я всех их приму, любых детей, не важно, какая это академия, город, я на связи со всеми. Вы должны понимать, что весь мир с Украиной. Меня набрали премьер и вице-премьер Хорватии и говорят: Дарио, приглашай всех детей, все семьи, на сколько можем, всем поможем.
Поэтому уже собираются автобусы из Киева, я даже попросил Сергея Палкина связаться с Мариуполем, помочь, сколько можем вывезти людей. В сегодняшней ситуации очень важно помогать друг другу и пережить этот сложный период", – сказал Срна в интервью в программе "Денисов Time".
Популярное сейчас
- Бартулович: После войны многие украинские клубы могут исчезнуть
- США не верят, что россия высадит десант возле Одессы - источник
- Стадион Десны Чернигов обстреляли. Фото
- Срна: Ни один иностранец не поедет бесплатно. В скором времени будет открыто специальное трансферное окно
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
Новости по теме
- 13:47 Украинские "Если будут хорошие предложения, мы будем их продавать или отдавать в аренду". В Шахтере рассказали о ситуации с легионерами
- 13:20 Украинские Корниенко: Горжусь тем, что украинец, ведь мы доказали, что являемся сильной нацией
- 09:20 Украинские Срна: Де Дзерби предан Шахтеру. Его сердце не позволит ему сразу взять другой клуб