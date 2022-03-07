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Срна: Пытаемся вывезти детей из академии Шахтера в Хорватию

Премьер-лига
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Донецкий клуб готов спасать своих воспитанников от войны

Срна: Пытаемся вывезти детей из академии Шахтера в Хорватию

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал, как "горняки" будут помогать своей академии в условиях войны в Украине.

"Я с Сергеем Палкиным на связи 24 часа в сутки. Мы занимаемся тем, чтобы наших детей вывезли в Хорватию, я всех их приму, любых детей, не важно, какая это академия, город, я на связи со всеми. Вы должны понимать, что весь мир с Украиной. Меня набрали премьер и вице-премьер Хорватии и говорят: Дарио, приглашай всех детей, все семьи, на сколько можем, всем поможем.

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Поэтому уже собираются автобусы из Киева, я даже попросил Сергея Палкина связаться с Мариуполем, помочь, сколько можем вывезти людей. В сегодняшней ситуации очень важно помогать друг другу и пережить этот сложный период", – сказал Срна в интервью в программе "Денисов Time".

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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