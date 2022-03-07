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Клуб Лиги 1 выразил поддержку Украине, вспомнив матч против Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

"Ренн" посылает свою полную поддержку украинскому народу

Клуб Лиги 1 выразил поддержку Украине, вспомнив матч против Динамо

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Оксана Васильева

Новина українською

Клуб французской Лиги 1 "Ренн" выразил поддержку Украине во время военного вторжения России. "Красно-черные" опубликовали пост в соцсети, вспомнив матч группового этапа Лиги Европы против киевского "Динамо".

"Ренн" посылает свою полную поддержку и пожелания мира украинскому народу.

Наш клуб с теплотой вспоминает доброту и жизнерадостность киевлян во время игры Лиги Европы против "Динамо" в 2018 году", - говорится в сообщении французского клуба.

К слову, тогда киевляне сумели обыграть французский "Ренн" дважды: 3:1 на НСК "Олимпийский" в Киеве и 2:1 в меньшинстве на выезде.

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В статье: Динамо (Киев) Ренн
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