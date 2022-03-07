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Клуб Лиги 1 выразил поддержку Украине, вспомнив матч против Динамо
"Ренн" посылает свою полную поддержку украинскому народу
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Оксана Васильева
Клуб французской Лиги 1 "Ренн" выразил поддержку Украине во время военного вторжения России. "Красно-черные" опубликовали пост в соцсети, вспомнив матч группового этапа Лиги Европы против киевского "Динамо".
"Ренн" посылает свою полную поддержку и пожелания мира украинскому народу.
Наш клуб с теплотой вспоминает доброту и жизнерадостность киевлян во время игры Лиги Европы против "Динамо" в 2018 году", - говорится в сообщении французского клуба.
К слову, тогда киевляне сумели обыграть французский "Ренн" дважды: 3:1 на НСК "Олимпийский" в Киеве и 2:1 в меньшинстве на выезде.
Avant cette rencontre, le SRFC adresse son total soutien et tous ses vœux de paix au peuple ukrainien. ????????????— Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 6, 2022
Notre club se remémore avec émotion la gentillesse et la joie de vivre des habitants de Kiev lors de notre match d'#UEL contre le @DynamoKyiv en 2018. pic.twitter.com/EeCGdg3Y3j
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