Клуб Лиги 1 выразил поддержку Украине, вспомнив матч против Динамо

Клуб французской Лиги 1 "Ренн" выразил поддержку Украине во время военного вторжения России. "Красно-черные" опубликовали пост в соцсети, вспомнив матч группового этапа Лиги Европы против киевского "Динамо".

"Ренн" посылает свою полную поддержку и пожелания мира украинскому народу. Наш клуб с теплотой вспоминает доброту и жизнерадостность киевлян во время игры Лиги Европы против "Динамо" в 2018 году", - говорится в сообщении французского клуба.

К слову, тогда киевляне сумели обыграть французский "Ренн" дважды: 3:1 на НСК "Олимпийский" в Киеве и 2:1 в меньшинстве на выезде.