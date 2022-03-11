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Йоонас Тамм: Были готовы к тому, что произошло в Украине

Премьер-лига
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Эстонский защитник будет играть на родине до конца сезона

Йоонас Тамм: Были готовы к тому, что произошло в Украине

Фото: ФК Десна

Новина українською

30-летний эстонский защитник "Ворсклы" Йоонас Тамм в связи с войной в Украине перешел в аренду во "Флору". Игрок прокомментировал свой переход.

"Очень приятно быть в Эстонии после продолжительного времени. Моя цель – хорошо сыграть и помочь клубу быть успешным. Меня очень хорошо приняла "Флора". У меня был большой перерыв между матчами, но надеюсь, что скоро вернусь в форму.

Мы были готовы к тому, что произошло в Украине. Все свидетельствовало об этом. Уже на сборе в Турции мы обсуждали возможные решения с агентом", - цитирует защитника официальный сайт эстонского клуба.

Йоонас перешел в "Ворсклу" летом 2021 года из черниговской "Десны" на правах свободного агента. В текущем сезоне он сыграл 17 матчей, отличившись одним голом.

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В статье: Ворскла (Полтава) Йоонас Тамм Флора (Таллинн)
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Источник:
fcflora.ee

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