Йоонас Тамм: Были готовы к тому, что произошло в Украине

30-летний эстонский защитник "Ворсклы" Йоонас Тамм в связи с войной в Украине перешел в аренду во "Флору". Игрок прокомментировал свой переход.

"Очень приятно быть в Эстонии после продолжительного времени. Моя цель – хорошо сыграть и помочь клубу быть успешным. Меня очень хорошо приняла "Флора". У меня был большой перерыв между матчами, но надеюсь, что скоро вернусь в форму.

Мы были готовы к тому, что произошло в Украине. Все свидетельствовало об этом. Уже на сборе в Турции мы обсуждали возможные решения с агентом", - цитирует защитника официальный сайт эстонского клуба.