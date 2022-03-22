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Защитник Зари: Если придется взять автомат в руки — возьму

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Денис Фаворов рассказал, как и где переживает войну рф против Украины

Защитник Зари: Если придется взять автомат в руки — возьму

Новина українською

Защитник луганской "Зари" Денис Фаворов рассказал, что сумел выбраться вместе с семьей на Западную Украину, на фоне боевых действий в Энергодаре и захвата Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами.

"Сейчас я нахожусь в Черновицкой области, куда вывез семью. Мы здесь недавно — где-то неделю. До этого оставались в Запорожье и, вроде, решили оставаться и дальше. Но только начали обстреливать Энергодар, изменили решение и уехали.

Когда началась война, мы должны были вылетать на календарную игру. Понятное дело, вылет отменили. Мы ждали какой-то информации от руководства. Но дождались только слов — мол, держитесь, всем нам нужно выжить. Сначала говорили, чтобы оставались в Запорожье. Но потом именно те, кто это говорил, уехали быстрее всех.

И все начали разъезжаться. Легионеры уехали сразу. Украинские футболисты "Зари" — кто где. Но мы постоянно держим связь между собой. Некоторые остались в Запорожье, как могут, помогают армии. Когда мы еще жили в Запорожье, я тоже занимался этим. Помогал по месту. А также, как мог, Чернигову.

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Здесь хочу отдельно остановиться: то, что происходит в Чернигове, — трагедия. Это один из наиболее пострадавших городов Украины. Там тяжелейшая гуманитарная ситуация.

Мне кажется, на данный момент это главное, что мы, футболисты, можем сделать для страны и армии. Хотелось бы, чтобы клуб выплатил хотя бы то, что должен за прошлый год, и то, что не выплачено до начала вторжения. Чтобы мы могли ещё больше финансировать нашу армию и помогать людям.

Если придется взять автомат в руки — возьму.

Какое-то время обстановка в Запорожье была более-менее нормальной. Но потом начала приходить информация о страшных вещах в области. В частности, в том же Энергодаре. Мы уехали сразу же, как только начали бомбить ЗАЭС.

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События развивались так, что я не каждый день успевал зубы почистить. Бегал из квартиры в бомбоубежище и назад. О том, что мой брат Артем забил мяч в чемпионате Венгрии, я узнал дня через три.

До Буковины добирались фактически четыре сутки. В этом нам очень помог ФК "Александрия". Большая им благодарность: приютили, накормили. При том, что к этому клубу я не имею никакого отношения, но они поступили по-людски", - рассказал Фаворов.

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В статье: Заря (Луганск) Денис Фаворов
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fanday

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