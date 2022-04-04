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Тарас Степаненко тренируется с Динамо
Поддерживает форму
Фото: ФК Шахтер Донецк
Киевское "Динамо" в Румынии готовится к ряду товарищеских матчей в поддержку Украины. Есть среди футболистов "бело-синих" неожиданные гости.
По данным пресс-службы "Динамо", с командой занимается футболист "Шахтера" Тарас Степаненко. Он не будет принимать участия в товарищеских играх, а просто поддерживает форму со всеми.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" также ждет разрешения на то, чтобы покинуть Украину. Дончане запланировали свои
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