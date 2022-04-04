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Тарас Степаненко тренируется с Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Поддерживает форму

Тарас Степаненко тренируется с Динамо

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" в Румынии готовится к ряду товарищеских матчей в поддержку Украины. Есть среди футболистов "бело-синих" неожиданные гости.

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По данным пресс-службы "Динамо", с командой занимается футболист "Шахтера" Тарас Степаненко. Он не будет принимать участия в товарищеских играх, а просто поддерживает форму со всеми.

Тарас Степаненко тренируется с Динамо - изображение 1

Ранее сообщалось, что "Шахтер" также ждет разрешения на то, чтобы покинуть Украину. Дончане запланировали свои товарищеские поединки.

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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efim423 (odessa)
04.04.2022 в 18:46
и у этого трое детей ?
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
04.04.2022 в 18:13
Тарас наш а рак идёт за кораблем.
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+1
-1
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Степан Срака
04.04.2022 в 19:07
й тімо 44 теж
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0
0

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