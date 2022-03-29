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Ракицкий поддерживает форму с Металлистом. Вскоре присоединится Пятов

Первая лига
(2 голосов)

Харьковчане помогут в подготовке к Шотландии?

Ракицкий поддерживает форму с Металлистом. Вскоре присоединится Пятов

shakhtar.com

UA-Футбол
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Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников подтвердил, что Ярослав Ракицкий находится на сборах с харьковчанами, где поддерживает форму. Вскоре к ним присоединится Андрей Пятов.

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"Ярославский выделил деньги на продления сбора "Металлиста" в Турции, и еще готов продлить. Команда переехала в менее дорогой отель, но условия и питание там на высоком уровне.

Мы приглашаем к себе на тренировки ребят, которые находятся без клубов, особенно, сборников. Сегодня к нам должен приехать Пятов. Идея пригласить сборников на тренировки "Металлиста" принадлежит Ярославскому.

Ракицкий уже тренируется с нами. Я его хорошо знаю, мы созвонились и приняли такое решение. К тому же, он с Кучером играл много лет в центре защиты "Шахтера", они друзья.

Скоро стыковые матчи сборной Украины на чемпионат мира и нашим сборникам нужно поддерживать форму. Думаю, президент УАФ будет как-то решать вопрос. Повторюсь, двери "Металлиста" для всех открыты. У нас проводятся отличные сборы и хорошие спарринги. Мы обыграли "ХИК" и "Истанбул Башакшехир", — рассказал Ярославский в интервью FanDay.

Ранее Александр Кучер заявлял, что "Металлист" готов помочь сборной в организации подготовки к матчу сборной Украины.

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В статье: Ярослав Ракицкий Андрей Пятов Металлист (Харьков)
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Источник:
       FanDay

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