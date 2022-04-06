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Степаненко рассказал, как оказался на тренировке Динамо

Премьер-лига
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Хавбек "Шахтера" поддерживает форму вместе с киевским клубом

Степаненко рассказал, как оказался на тренировке Динамо

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о своих тренировках с румынским "Волунтари" и киевским "Динамо".

– Тарас, в последние дни широко обсуждается информация о том, что ты тренируешься с киевским "Динамо". Что можешь сказать об этом?

– Дело в том, что я в Румынии тренируюсь с местным клубом "Волунтари". По моей просьбе Мирча Луческу договорился с Флорином Чернатом, который сейчас является спортивным директором этого клуба, также было получено разрешение президента и главного тренера, чтобы я занимался с ними. За это им всем огромное спасибо. Меня здесь приняли хорошо, всячески помогают и поддерживают. "Волунтари" в субботу провели важный матч, выиграли 1:0, сейчас идут на четвертом месте в чемпионате, и по этому случаю тренер дал команде выходные.

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Так как я начал тренироваться недавно, то мне нужно набирать форму, ведь "Шахтер" скоро выезжает в Турцию и будет играть благотворительные матчи. И когда футболистам "Волунтари" дали выходные, я обратился к Мирче Луческу с просьбой потренироваться с "Динамо", потому что пропускать три дня не хотелось. Луческу мне разрешил, и эти дни я занимаюсь с "Динамо", пока "Волунтари" не вернется к тренировкам.

Могу только сказать спасибо за то, что здесь мы, украинцы, друг друга поддерживаем. Уверен, если бы сложилась ситуация, когда кому-то из футболистов "Динамо" нужно было бы поддерживать форму, то "Шахтер" точно так же предоставил бы ребятам все условия и помог бы им. Это солидарность украинского народа, и, считаю, это вполне нормальная ситуация, - подытожил Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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